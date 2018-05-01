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1 мая 2018 г.
1 мая 2018 г.

Шейн Краучер | Newsweek

Америка поставляет Украине противотанковые ракеты Javelin. Как среагирует Путин?

"Украина получила противотанковые ракеты Javelin американского производства. Этот шаг наверняка повлечет за собой мощную негативную реакцию России", - пишет журналист Newsweek Шейн Краучер.

"Некий чиновник Госдепартамента сообщил "Радио Свободная Европа", что ракеты Javelin уже доставлены после того, как в начале марта было получено разрешение на поставки вооружений украинскому правительству. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко и один чиновник Госдепартамента подтвердили Newsweek, что поставки состоялись", - говорится в статье.

Опираясь на пресс-релиз Агентства США по сотрудничеству в обороне и безопасности от 1 марта, издание напоминает, что Украина просила ракеты и оборудование, произведенные совместно Raytheon и Lockheed Martin, на общую сумму 47 млн долларов, а именно 210 ракет Javelin и 37 блоков прицельно-пускового оборудования Javelin. "В пресс-релизе говорилось, что правительство США также обеспечит "техническую помощь, транспортировку, обучение и другие соответствующие элементы логистики и поддержки программы", сообщалось, что оружие поступит со складов армии США", пишет издание.

Журнал называет "гневной" реакцию России в декабре 2017 года на разговоры о возможной договоренности между США и Украиной о поставках вооружений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила: "Вашингтон фактически становится соучастником убийства людей".

Источник: Newsweek


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