1 мая 2018 г. Оди Корниш | The New York Times Генерал Майкл Хайден сожалеет только об одном - о России Американский генерал в отставке Майкл Хайден, бывший директор АНБ и ЦРУ, ответил на вопросы журналистки Оди Корниш в интервью, опубликованном The New York Times. "В вашей новой книге "Атака на разведку" вы утверждаете, что президент Трамп игнорирует поступающую от разведывательного сообщества информацию, с которой он не согласен, и приветствует информацию, удобную для его политических потребностей. Но разве большинство президентов ведет себя иначе?" - поинтересовалась журналистка. Хайден ответил: "Разведданные задают границы правомерных политических дискуссий, чтобы решения принимались на основе обговоренного объективного понимания истины. Но "запрет на въезд мусульман", например, был основан на мнении, будто иммигранты несут Соединенным Штатам апокалипсическую угрозу. Все это не соответствовало истине". Он добавил, что, по словам его источников, брифинги разведслужб США для Трампа весьма хаотичны: "мысли президента перескакивают с разведки на прессу, затем - на политику, и снова на прессу", один из аналитиков сказал, что стенограмма этих разговоров напоминала бы романы Джойса. "Вы написали в своей книге, что в бытность главой ЦРУ никогда не бывали в России, и пояснили, что Россия даже не была, фигурально говоря, "в поле зрения радаров". Сожалеете ли вы об этом теперь?" - задала вопрос журналистка. Хайден ответил: "Конечно. В тот период мы перестали следить за мячом, а русские начали совершенствовать новый подход к международным конфликтам, основанный на информационном господстве. Они хотят проникнуть в американское информационное пространство, чтобы разобщить и отвлечь нас". Журналистка отметила: когда люди рассуждают о подходе Путина к Трампу, они часто ссылаются на службу Путина в КГБ. Хайден сказал: "Это может быть ценной призмой для восприятия. Но самое безобидное объяснение того, почему Трамп вроде бы не критикует Путина, - выражение советских времен polezni durak, человек, которого Кремль втайне презирал, но всячески старался эксплуатировать". Источник: The New York Times