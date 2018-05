1 мая 2018 г. Майкл С. Шмидт | The New York Times У Мюллера есть дюжины вопросов к Трампу при широких поисках информации о связях с Россией и потенциальных препятствиях правосудию "У спецпрокурора Роберта С. Мюллера III, расследующего российское вмешательство в выборы, есть, как минимум, четыре дюжины вопросов на самые разные темы с всесторонним охватом - вопросов, которые он хочет задать президенту Трампу, чтобы больше узнать о его связях с Россией и установить, препятствовал ли он расследованию как таковому", - утверждает The New York Times, ссылаясь на список вопросов Мюллера, который оказался в распоряжении газеты. Журналист Майкл С. Шмидт пишет: "Преимущественно они касаются громких решений президента об увольнении директора ФБР и его первого советника по национальной безопасности, того, как он обходится с генпрокурором Джеффом Сешнсом, а также встречи в "Башне Трампа" в 2016 году между сотрудниками избирательного штаба и россиянами, предлагавшими компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. Но они также затрагивают частные компании президента; любые беседы с его давним личным поверенным Майклом Д. Коэном о сделке с недвижимостью в Москве; ставится вопрос, знал ли президент о каких-либо попытках своего зятя Джареда Кушнера создать неофициальный канал связи с Россией в период передачи власти; были ли у него какие-либо контакты с его давним советником Роджером Дж. Стоуном-мл., который утверждал, что располагает инсайдерской информацией о взломе электронной почты демократов; что произошло во время поездки Трампа в 2013 году в Москву на конкурс "Мисс Вселенная". Вопросы "были зачитаны следователями спецпрокурора юристам президента, а те упорядочили их в виде списка. Этот документ был предоставлен нашей газете лицом, не входящим в команду юристов Трампа", сообщает автор. "Несколько вопросов указывают, что Мюллер все еще расследует вопрос о возможной координации действий избирательного штаба Трампа с Россией", - говорится в статье. "Что вам было известно о каких-либо обращениях вашего избирательного штаба, в том числе Пола Манафорта, к России насчет потенциального содействия штабу?" - цитирует газета. Издание отмечает: "Ни одна подобная инициатива не была вскрыта публично". "Мюллер пожелал расспросить о публичных угрозах, с которыми выступал президент, о противоречивых заявлениях Трампа и сотрудников Белого дома, о неофициальных признаниях президента российским должностным лицам, о секретной встрече на островном курорте, о WikiLeaks, фривольных обвинениях и драматичных показаниях в Конгрессе", - говорится в статье. "Мюллер хотел бы спросить Трампа, были ли у того во время предвыборной кампании какие-либо беседы о каких-либо встречах с президентом России Владимиром Путиным и разговаривал ли он с другими либо об американских санкциях против России, либо о встрече с Путиным", - сообщает издание. "Много вопросов касается отношений Трампа с Сешнсом, в том числе решения генпрокурора взять самоотвод насчет расследования российского дела; один из вопросов гласит, говорил ли Трамп Сешнсу, что тот нужен ему на своем посту для защиты", - отмечает издание. "По-видимому, Мюллер расследует историю о том, как Трамп в прошлом году делал шаги к увольнению самого Мюллера", - отмечает издание. Мюллер уже несколько месяцев стремится побеседовать с Трампом, а тот иногда выражает желание ответить на вопросы спецпрокурора. Юристы Трампа "ведут переговоры об условиях проведения беседы, опасаясь, что их клиент (чьи преувеличения, полуправда и откровенно лживые высказывания хорошо задокументированы) может дать ложные показания или легко отвлечься", говорится в статье. Автор поясняет, что список вопросов Мюллера появился на почве этих переговоров. Источник: The New York Times