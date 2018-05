1 мая 2018 г. Ребекка Руис | The New York Times Разоблачитель допинга подает в суд на российских олимпийцев и поддержавшего их олигарха-владельца клуба НБА Григорий Родченков подал встречный иск против российских олимпийцев, взяв под прицел и олигарха Михаила Прохорова, который частично финансирует их тяжбу, пишет The New York Times. Адвокаты Родченкова подали в суд штата Нью-Йорк встречный иск против трех российских биатлонисток, назвавших клеветой то, что Родченков связал их со спонсируемой государством допинговой схемой. "В судебных документах адвокаты Родченкова назвали этот иск о клевете попыткой его запугать и заставить замолчать, а также подали в суд на тех, кто финансирует дело спортсменок", - сообщает издание. "Родченков требует от Прохорова и еще пяти других неизвестных финансовых покровителей возмещения судебных издержек и ущерба", - информирует газета. Адвокат Родченкова Джим Уолден заявил об иске спортсменок: "Это необоснованный иск, который, как я считаю, призван раскрыть его (Родченкова. - Прим. ред.) местонахождение". Он добавил, что его клиент опасается возможной мести со стороны России. Скотт Балбер, представляющий российских атлетов, сообщил, что у его клиентов "множество доказательств, подтверждающих наши заявления о том, что Родченков на самом деле сфабриковал значительную часть сюжетной линии, если не всю". "Основываясь на показаниях Родченкова, а также уликах, собранных антидопинговыми регуляторами, Международный олимпийский комитет в прошлом году наказал около четырех десятков российских спортсменов за связь с системой допинга. Среди них были три биатлонистки, подающие в суд на Родченкова: Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина. Каждую из женщин лишили серебряной медали, и каждая требует возмещения 10 млн долларов за причиненный ущерб", - говорится в статье. В этом году около 30 спортсменов успешно опротестовали наказание в Спортивном арбитражном суде. "Суд постановил, что свидетельств того, что все атлеты нарушили допинговые правила, недостаточно", - пишет The New York Times. "В последние дни российские чиновники заявили, что Родченков отстранился от своих утверждений о мошенничестве России или отозвал их", - продолжает издание. Однако, по словам адвокатов Родченкова, их клиент непоколебим. "Если русские всерьез считают, что спонсируемой государством системы допинга не было, то почему они не предоставят электронные письма, лабораторные данные, пробы, хранящиеся в московской лаборатории?" - сказал Уолден. "В поданных в понедельник документах Родченков ответил на иск о клевете простым возражением, - сообщает издание. - Он заявил, что сказал правду, и указал на научные и криминалистические доказательства, впоследствии во многом подтвердившие то, что он сообщил The New York Times в 2016 году". Родченков, вероятно, истребует имена других лиц, финансирующих иск против него, а также информацию об активах Прохорова, который этой весной продал 49% акций "Бруклин Нетс", но остается контролирующим акционером команды. "У Прохорова есть здесь активы, - сказал Уолден The New York Times. - Нам нужно в срочном порядке принять меры по установлению над ними контроля, чтобы он не занялся выводом их из страны. Можно ожидать, что именно на это мы обратим внимание в следующую очередь". Источник: The New York Times