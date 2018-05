1 мая 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times "Наше будущее хотят заблокировать": тысячи людей протестуют против цензуры интернета в России В Москве демонстрация против попыток российского правительства заблокировать Telegram быстро трансформировалась в протест против Владимира Путина, сообщает The New York Times. "Вы считаете, Путин знает о блокировке Telegram? - спросил толпу один из спикеров, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. - Он виноват в блокировке Telegram?" "На оба вопроса толпа ответила гулким "Да!", - передает корреспондент Нил Макфаркуар. "Telegram - это только первый шаг, - продолжал Смирнов. - Если они заблокируют Telegram, потом станет еще хуже. Они заблокируют все. Они хотят заблокировать наше будущее и будущее наших детей". За две недели до протеста Роскомнадзор приступил к неуклюжей попытке закрыть Telegram, заблокировав около 18 млн IP-адресов, напоминает автор материала. ФСБ обратилась в суд за разрешением на блокировку приложения после того, как создатель Telegram Павел Дуров отказался предоставить средства для дешифровки сообщений. "ФСБ заявила, что ей нужно иметь возможность читать сообщения для предотвращения терактов", - говорится в статье. Попытка закрыть Telegram вывела из строя бесчисленное множество других сайтов. "Эти усилия вызвали гнев и досаду далеко за пределами круга привычных сторонников политической оппозиции, особенно в деловом секторе, где попутный ущерб продолжает увеличиваться", - отмечает The New York Times. "Многие люди отдают себе отчет об этой ситуации, и им она не нравится", - сказал главный редактор TJournal Никита Лихачев. "По словам Лихачева, бесчисленное множество людей, которые играют в онлайн-игры или используют специализированные сервисы и, как правило, не интересуются политикой, внезапно осознали, в какой степени правительство может повлиять на их повседневную жизнь", - пишет газета. "Они начали задавать вопросы о том, что происходит", - сказал Лихачев. "У митинга, организованного небольшой Либертарианской партией России, было официальное разрешение - нередко это признак того, что правительству известно о недовольстве большой группы населения. В списке спикеров были тяжеловесы от оппозиции, такие как антикоррупционный активист Алексей Навальный", - сообщает издание. При этом, отмечается в статье, многие спикеры и митингующие говорили, что никогда раньше не были на демонстрациях. Разработчик программного обеспечения Александр Горник рассказал, что многие инструменты, которыми пользуются для работы его сотрудники, теперь недоступны. По его словам, чтобы выпускать высококачественный конкурентоспособный софт, России нужно быть связанной с миром. "Речь не только о Telegram, это попытка изолировать российский сегмент интернета", - сказал Горник. The New York Times отмечает: "Несмотря на все внимание, которое уделяют российским хакерским атакам и иным умениям в интернете, программисты правительственного регулятора не смогли справиться со сложным процессом закрытия приложения, имеющего международный охват". Многие из демонстрантов принесли бумажные самолетики - символы Telegram, рассказывает корреспондент издания. Он подчеркивает: "То, что пришли многие тысячи, следует особо отметить, потому что в понедельник начались недельные праздники, когда москвичи массово уезжают из города на природу или за рубеж". Источник: The New York Times