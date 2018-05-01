Внезапный ход Израиля - это шанс для нового ядерного соглашения с Ираном на лучших условиях

Иран на протяжении нескольких лет бессовестно лгал о своей ядерной программе. Разоблачения, сделанные Израилем, - это долгожданная возможность пересмотреть ядерное соглашение. Выход из него будет ударом в собственные ворота, считает журналист Die Welt Клеменс Вергин.

То, что израильскому "Моссаду" удалось вывести из-под носа иранского режима 50 тыс. документов об иранской ядерной программе, - это впечатляющая и отчаянная миссия даже для спецслужбы, которая известна своими рискованными операциями, отмечает автор.

Преданный огласке иранский ядерный архив, конечно, играет на руку президенту США Дональду Трампу, который всегда резко критиковал соглашение по иранской ядерной программе. То, что США не выйдут из соглашения, кажется теперь еще менее вероятным, чем раньше, полагает журналист.

В действительности разоблачение о ядерной программе Ирана дает аргументы как противникам соглашения, так и его сторонникам. Так, представители администрации Обамы заявили, что они всегда считали ложью заверения Ирана в том, что его ядерная программа служит только гражданским целям. Подобную точку зрения высказала и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, сделка была заключена как раз потому, что между партнерами не было доверия, передает издание.

"Сторонники соглашения должны задать себе вопрос о том, почему же за все эти годы они не разоблачили ложь Тегерана. Потому что не было достаточно твердых доказательств касательно иранской ядерной программы? (...) Или потому что никто не хотел разоблачать Тегеран как лжеца, потому что это навредило бы благонадежности режима, с которым непременно хотели заключить соглашение?" - рассуждает Вергин.

"В любом случае показательным является то, что улыбающийся министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф мог каждый год рассказывать сказки на Мюнхенской конференции по безопасности и других встречах, не будучи разоблаченным как лживый барон. Это позволило Ирану действовать так, будто он является почтенным членом мирового сообщества, который после окончания срока действия главных ограничений снова должен обладать всеми атомными правами других государств", - отмечает журналист.

Разоблачения подкрепляют и аргументы многих критиков соглашения, например, о том, что Тегеран следовало заставить раскрыть весь масштаб военной программы вместо того, чтобы молча принимать то, что многие вопросы Международного агентства по атомной энергии оставались без ответа.

Теперь стало ясно, что администрация Обамы и европейцы слишком мечтательно отнеслись к заключению соглашения. Оно не было лучшим соглашением из возможных. А тактика, заключавшаяся в том, чтобы отмахиваться от оправданной критики соглашения, считая ее разжиганием войны, была коварной, уверен Вергин.

Однако расторжение соглашения было бы ударом в собственные ворота, считает журналист. После оценки документов Международному агентству по атомной энергии представится возможность потребовать доступа к территориям в Иране, которые связаны с атомной программой. Поэтому документы имеют неоценимое значение для того, чтобы сделать максимально эффективными возможности контроля, обозначенные в соглашении. Его расторжение было бы контрпродуктивным, убежден журналист.

Израильские разоблачения - это рычаг, с помощью которого можно пересмотреть соглашение и устранить многие его недостатки.

Теперь нужно "удержать на борту" Трампа и объединенными силами Запада добиться соглашения на лучших условиях, заключает журналист.