Канцлер Меркель уйдет в отставку после выборов в Европарламент?

"Домыслы о сроке пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера не прекращают появляться. В понедельник стало известно, что глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр пригласила руководство партии на закрытое совещание после выборов в Европарламент, - сообщает немецкий таблоид Bild. - Даже если в первую очередь речь, вероятно, пойдет о новом прогнозировании налоговых поступлений, ясно, что обсуждаться будут и результаты выборов, которые сегодня не сулят ничего хорошего. Не поднимутся ли тогда призывы к досрочному окончанию канцлерства Ангелы Меркель?".

"Если Меркель действительно уйдет в отставку, в качестве ее преемницы может быть выдвинута кандидатура Крамп-Карренбауэр. Однако если она не получит большинства в Бундестаге, осенью состоятся новые выборы", - указывает журналист Симон Шютц. Сама Меркель во вторник опровергла предположения, однако вопрос о своем будущем остается открытым.

О том, насколько важной является тема будущего Меркель, можно судить по немецким газетам, отмечает автор статьи. Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung пророчила в одном из комментариев: "Момент мог бы быть благоприятным. (...) Если же Меркель и Крамп-Карренбауэр будут выжидать, подходящее время может быть упущено". Если на выборах результаты ХДС окажутся хуже ожидаемых, внутри партии могут возникнуть новые дебаты - "а именно о том, как долго Ангеле Меркель еще следует оставаться канцлером, или о том, не стоит ли, по крайней мере, изменить состав правительства", считает Süddeutsche Zeitung.

Сама Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что на заседании ХДС речь пойдет о прогнозировании налоговых поступлений, и отрицательно ответила на вопрос о том, будет ли на заседании готовиться смена Меркель.

Действительно ли Меркель может уйти в отставку досрочно и нарушит свое обещание оставаться у власти до конца срока?

Политолог Вернер Вайденфельд считает это маловероятным. Проведение после выборов закрытого совещания представляет собой, по его мнению, абсолютно нормальное явление. По словам эксперта, для Крамп-Карренбауэр было бы более правильным со стратегической точки зрения подождать до 2021 года. "Меркель может представить Крамп-Карренбауэр как соправительницу и таким образом выдвинуть ее кандидатуру. Все остальное сопряжено с сильными волнениями - без понимания того, каким будет результат", - передает издание.

Что же будет, если выборы в Европарламент действительно станут катастрофой для ХДС?

"Тогда поднимутся голоса о досрочном уходе Аннегрет Крамп-Карренбауэр, - считает политолог Юрген Фальтер. - Меркель исполняет свою обязанность. В опросах касательно популярности она на первом месте".

Политолог предполагает, что результат христианских демократов не будет драматичным. "Каждая партия из этой группы проиграет в европейском масштабе - и это подчеркнет относительность потерь ХДС. Поэтому не будет результата, при котором в Европе будет проигравший - проигравший по имени Ангела Меркель", - передает Bild.