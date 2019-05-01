Загрязненная нефть: Кремль использует ее в качестве политического оружия?

По трубопроводу "Дружба" в Европу поставлялась загрязненная нефть. Путин возмущен. Но существуют предположения, что за этим может скрываться политический расчет, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

Трубопровод, протянувшийся от нефтяных месторождений в Западной Сибири до нефтеперерабатывающих заводов в немецких городах Лойна и Шведт и хорватской Риеке, называется "Дружба", однако, отмечает издание, "сегодня он сеет в основном раздор", "ведь через этот трубопровод, один из наиболее протяженных в мире, в больших объемах транспортировалась загрязненная нефть". Речь идет о миллиардном ущербе, указывает автор статьи.

По информации московской газеты "Коммерсант", загрязнено было 5 млн тонн нефти стоимостью 2,6 млрд долларов. Белорусский эксперт заявил, что через белорусский участок трубопровода прошло 850 тыс. тонн загрязненной нефти, а через украинский маршрут- 1,8 млн, передает издание.

Затронутыми российским скандалом с загрязненной нефтью оказались и нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне, отмечает журналист. Так, один лишь НПЗ в Лойне ежегодно перерабатывает более 11 млн тонн сырой нефти и снабжает бензином и дизелем около 1,3 тыс. автозаправочных станций. "На случай, если Россия не сможет быстро очистить трассу "Дружбы" и возобновить поставки нефти, немецкие НПЗ уже проверяют возможность импорта нефти через порт Росток", - сообщает Handelsblatt.

"Причины загрязнения в настоящий момент расследует российская прокуратура и спецслужба ФСБ. Однако то, что в этом деле действительно смогут разобраться в Москве, сомнительно, - отмечает Брюггманн. - Ведь возникают два вопроса: виновен в ли поставке загрязненной нефти человеческий фактор? Или это была целенаправленная политическая мера?".

"Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково, указывает, что загрязнение российской нефти произошло именно в период напряженных отношений между Россией и Белоруссией. (...) Российское правительство сделало маленькой соседней стране предложение об объединении, белорусский президент его отклонил и демонстративно ищет близости с Евросоюзом. В качестве средства давления Москва на протяжении нескольких месяцев использует значительно более высокие цены на нефть для Минска, который живет за счет экспорта нефтепродуктов, то есть переработки дешевой российской нефти", - подчеркивает издание.

По мнению газеты "Коммерсант", Россия также нацелена на дестабилизацию нефтяного рынка Украины. Недавно Россия запретила экспорт на Украину нефти и угля. К тому же, указывает Брюггманн, Россия начала новый этап эскалации, который СМИ назвали "паспортной войной": украинским гражданам теперь предлагают легко получить российский паспорт.

"С тех пор, как Россия начала экспортировать большое количество сырой нефти в Китай, объем нефти, поставляемой в Европу, становится все меньше и ее качество ухудшается, говорит эксперт Грушевенко. Китай требует поставлять нефть, в которой содержится не более 1% серы, и поэтому получает более легкую нефть из Сибири. При этом в нефть, поставляемую в Европу, добавляется все больше тяжелой, то есть содержащей больше серы нефти. Продаваемая Европе нефть с Урала, по словам Грушевенко, часто содержит больше максимально допустимых 1,8% серы. Из-за ухудшения качества российские поставки нефти через трубопровод "Дружба" сократились с 52 млн тонн в 2016 году до 49,5 млн тонн в 2017 году", - говорится в статье.

"Проблема для многих нефтеперерабатывающих заводов заключается в том, что чаще всего они могут перерабатывать лишь тяжелую или легкую нефть. Тем временем на руку России играет введенный США бойкот на нефть из Ирана: в иранской нефти, так же, как в российской, содержится относительно большое количество серы и ее не везде можно заменить значительно более легкой нефтью из Саудовской Аравии или США. К тому же ограничения, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен на нефть", - констатирует Handelsblatt.