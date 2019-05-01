Почему в вопросе питания нельзя слепо верить блогерам

"Тут - полезный зеленый смузи, там - низкоуглеводный рецепт и пара рекомендаций по базовому питанию: многие блогеры вовсю раздают в интернете советы по питанию. Исследование, проведенное в Великобритании, показало: большинство популярных блогеров распространяют в этом вопросе ложную информацию", - сообщает австрийское издание Kurier.

Лишь один из девяти блогеров дает точные и надежные советы, показало исследование, проведенное экспертами Университета Глазго.

"Для исследования были изучены страницы девяти наиболее популярных британских блогеров, у которых, по крайней мере, в одной из соцсетей было более 80 тыс. подписчиков, их личность была подтверждена как минимум на двух сайтах, например, в Twitter, и которые вели активный блог о контроле за весом", - передает издание.

"Страницы блогеров анализировались в период с мая по июнь 2018 года и сопоставлялись с 12 общепринятыми программами питания. Если рекомендации блогеров соответствовали 70% критериев, они проходили "тест". Установленным нормам питания следовал только один блогер, имевший образование эксперта по питанию", - говорится в статье.

"По словам автора исследования Кристины Саббах, большинство блогеров представляют свое мнение как факты и при этом их советы не соответствуют стандартам сбалансированного питания. (...) Блогеры дают советы, которые, возможно, работают на них, но неприменимы к широким массам. (...) Они думаю, что могут передать полезную информацию, но это не так просто". Диета должна быть составлена индивидуально для каждого человека на основе точного анамнеза, подчеркивает эксперт по питанию Саманта Пейк.

По мнению ученых, блогеры ввиду своей популярности должны взять на себя больше ответственности за то, какую информацию они распространяют, передает Kurier.