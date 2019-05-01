Кому принадлежит кит-белуха, обнаруженный у побережья Норвегии?

"Норвежские рыбаки освободили от упряжи непугливого кита-белуху со странными креплениями для камер. Они утверждают, что морское млекопитающее приплыло из российской военно-морской базы Мурманска", - говорится в редакционном блоге Le Monde.

"Военные учения НАТО, подводные лодки, шпионские корабли, искажение сигналов GPS, а теперь еще и... белухи. Холодная война в районе полярного круга - это отнюдь не давние воспоминания", - пишет редакция.

"25 апреля Джоар, Ховард и Эрленд Хестен, трое братьев, ловивших рыбу у небольшого острова Ингойя в области Финнмарк в Норвегии, заметили белуху, которая несколько раз приближалась к их лодке, сообщает ежедневная газета Verdens Gang. Животное, казалось, искало помощи, чтобы освободиться от упряжи, которая его сдавливала. Трое мужчин засняли его, фотографии отправили в норвежское управление рыболовства, которое связалось с Йоргеном Ри Виигом и Ингве Ларсеном, двумя морскими биологами из Тромсё. Норвежскому общественному телевидению NRK рыбаки сообщили, что эта белуха в поисках помощи приближалась и к другим судам", - говорится в статье.

"В пятницу, после нескольких попыток оказать помощь, один из братьев, одетый в гидрокостюм, сумел освободить животное от упряжи. Затем белуха исчезла. Фотографии упряжи, распространенные норвежским управлением рыболовства, показывают, что на крепежных элементах упряжи была выгравирована надпись "Сделано в Санкт-Петербурге", там же имелось приспособление для крепления камеры типа GoPro",- указывают журналисты.

"В ежедневной газете Verdens Gang Йорген Ри Вииг высказывает предположение, что животное приплыло из России. Аудун Рикардсен, профессор кафедры морской и арктической биологии в университете Тромсё, придерживается такого же мнения: "Норвежские ученые не [занимаются этим]. Мы думаем, что белуха прибыла из России", - сказал он NRK. Его коллега Мартин Бьюв соглашается: "Если белуха и прибыла из России - а есть веские причины в это верить - то не от российских ученых, а от российского военно-морского флота [в Мурманске]".

"По данным Guardian, в Мурманском морском биологическом институте Кольского научного центра РАН велась подготовка белух, дельфинов и тюленей для выполнения военных задач. В 2016 году Министерство обороны России объявило о проведении тендера на закупку пяти дельфинов, предназначенных для этой учебной программы. В объявлении о тендере не объяснялось, какие задачи должны были выполнять дельфины, но говорилось, что у них должны быть хорошие зубы", - передает редакция.

"В ходе исследований дельфины и тюлени продемонстрировали хорошие способности, в то время как белухи оказались слишком чувствительными к холоду и не проявили такой же профессионализм, как тюлени", - поясняет англоязычный информационный интернет-портал Siberian Times.

"В понедельник на волнах радиостанции "Говорит Москва" генерал в отставке Виктор Баранец, бывший начальник армейских СМИ, высмеял "скандинавскую паранойю":"Норвежцы ещё, наверное, хотели бы, чтобы было прикреплено удостоверение офицера ГРУ - дельфина", - заявил он, подчеркнув, что российский флот не стал бы ничего вешать на дельфина, если бы животное действительно бы вело разведку.

"Однако Баранец не отрицает того, что ведутся исследования с участием водных млекопитающих", - передает Le Monde. "В военных целях у нас есть боевые дельфины, которых мы ни от кого не скрываем. (...) У нас в Севастополе есть центр боевых дельфинов, которые решают разнообразные задачи. Начиная от изучения дна до охраны фарватера, до уничтожения иностранных лазутчиков, до прикрепления боеприпасов к корпусам иностранных кораблей", - рассказал Баранец.

"На Международном форуме "Арктика - территория диалога", состоявшемся в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что "Россия никому не угрожает в Арктике". Тем не менее, Москва усилила свое военное присутствие в регионе, вновь открыв несколько военных баз, которые были заброшены при распаде СССР", - говорится в статье.

"Норвежские ученые размышляют о судьбе данного кита-белухи", - отмечает редакция. "Это прирученный зверь, привыкший к тому, что его кормят, поэтому он приблизился к рыбакам", - указывает Аудун Рикардсен.

"Вопрос сейчас в том, сумеет ли он выжить, находя еду самостоятельно. Мы видели случаи, когда другие киты, находившиеся в неволе в России, оттуда сбегали", - говорит ученый.