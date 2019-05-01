Новый вызов Путина Киеву

"Принятием решения о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса хозяин Кремля оказывает давление на нового президента Украины Владимира Зеленского", - указывает журналист французской газеты Le Point Марк Нексон.

"Крайне провокационная мера", - отреагировал специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"На данный момент Путин заставляет бывшего комика Зеленского обороняться. Тем более, что он собирается предоставить российский паспорт в упрощенном порядке всем жителям Украины", - говорится в статье. "Я с удовольствием задал бы будущему президенту Украины несколько вопросов о планах относительно конфликта в Донбассе", - заявил лидер Кремля по поводу своего коллеги, которого все считают неопытным. Захваченный врасплох Зеленский в пику ему все же написал в своем аккаунте в Facebook: "Гражданство России, в частности, дает право быть арестованным за мирный протест и право не иметь свободных и конкурентных выборов".

"Несомненно одно: после принятия такой меры мирные переговоры, о готовности к которым заявляют оба лидера, будут затруднены. Жители Донбасса действительно рискуют оказаться обольщенными предоставляемой им возможностью свободно путешествовать и работать в России", - комментирует Нексон.

"Остается узнать, сделает ли Москва следующий шаг путем признания независимости Донбасса и даже его присоединения, как это было сделано с Крымом", - отмечает журналист. "Я в это не верю, - утверждает украинский эксперт Георгий Чижов, - поскольку границы региона подвижны и плохо определены. Я больше ставлю на попытку дезинтеграции Украины и на стремление Путина добиться некоторой лояльности со стороны Зеленского".

"А пока кремлевскому лидеру придется нести финансовые последствия своего решения. По оценкам экономистов, такая раздача паспортов может обойтись федеральному бюджету в 1,6 млрд долларов. Первая статья расходов: пенсионеры численностью в миллион человек, чьи пенсии теперь будут выплачиваться Москвой", - резюмирует автор статьи.