Мониторинг пандемии с помощью сточных вод: заразен ли вирус, обнаруженный на станциях очистки?

"(...) SARS-CoV-2 обнаружен в сточных водах, потому что у людей, заболевших Covid-19, вирус выделяется в стуле. В Швейцарии, Франции, Нидерландах и Соединенных Штатах... в целом, более дюжины исследовательских групп наблюдали это явление и теперь стремятся узнать, возможно ли будет отслеживать развитие пандемии путем отбора проб со станций очистки сточных вод. Такой мониторинг может использоваться для прогнозирования прогрессирования заболевания, поскольку в кале вирус может обнаружиться еще до постановки диагноза у больных людей", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"В Швейцарии исследователи из Лаборатории экологической химии (LCE) в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), в сотрудничестве с Eawag (Швейцарский федеральный институт водных наук и технологий), взяли образцы сточных вод в конце февраля на девяти станциях очистки сточных вод в Тичино, на двух станциях в Цюрихе и на одной в Лозанне. Следы генома SARS-CoV-2 были идентифицированы с помощью ПЦР-тестов (метод амплификации генов, который позволяет дублировать последовательность ДНК из небольшого количества нуклеиновых кислот) после различных операций по фильтрации, а затем центрифугирования с целью концентрирования вирусных частиц", - говорится в статье.

"В ходе развития эпидемии такой метод позволил очень рано выявить вирус в двух пробах, взятых в Лугано и Цюрихе, хотя на тот момент в Швейцарии было лишь несколько подтвержденных случаев, - отмечается в публикации. "Мы использовали два разных теста ПЦР, оба позволили обнаружить вирус", - уточняет Тамар Кон, директор LCE.

"(...) Аналогичное исследование, о котором сообщил сайт medRxiv, проводилось во Франции учеными из Eaude Paris, органа, отвечающего за управление водоснабжением во французской столице, и Университетом Сорбонны. Они взяли образцы с трех станций очистки сточных вод", - указывает издание. "Нам удалось провести наблюдение за пиком эпидемии и последствиями карантина, выявив падение вирусной нагрузки в сточных водах, но наш мониторинг показывает, что вирус все еще циркулирует", - объясняет Себастьян Вюрцер, вирусолог из Eaude Paris.

"(...) По мнению Себастьяна Вюрцера, такой подход может дополнить кампании по проведению индивидуальных тестов на коронавирус. "Мы пронаблюдали за тем, что происходит, в региональном масштабе. Но у нас также есть данные, показывающие, что этот метод применим на уровне населенных пунктов или отдельных зданий, - утверждает он. - Например, вместо того, чтобы тестировать всех жильцов домов престарелых, мы могли бы провести контроль в сточных водах, чтобы определить наличие вируса. А затем, если результат будет положительным, провести индивидуальные тесты".

"(...) Мобилизует исследователей и другой вопрос: способен ли по-прежнему заражать людей вирус, обнаруженный на станциях очистки? "Исследование, подвергшееся резкой критике со стороны экспертов, пришло к выводу, что вирус, содержащийся в кале, все еще активен, но другие результаты опровергли эту гипотезу. Если вирус больше не является заразным в кале, то это означает, что он больше не является заразным в сточных водах", - подчеркивает Тамар Кон.

"Ученые из французского исследования взяли образцы после очистки сточных вод, обнаружив, что вирусная нагрузка снизилась в 100 раз, - пишет Le Temps. "Если вирус по-прежнему заразен в сточных водах, то он может представлять угрозу для людей, работающих на станциях очистки, - уточняет Себастьян Вюрцер. - Во Франции ил, образующийся в результате очистки сточных вод, обычно может использоваться для удобрения полей. В настоящее время такое использование запрещено, так как невозможно сливать ил, содержащий микроорганизмы, которые не были инактивированы".