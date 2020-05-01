Карантин объединяет факторы, способствующие расстройствам пищевого поведения

"Ситуация карантина, связанная с эпидемией, вызывают у некоторых людей сильный стресс. Нарушая регуляцию их эмоций, стресс вызывает у них расстройства пищевого поведения", - пишут исследователи в области психологии и аддиктологии в издании Slate.fr.

"(...) Среди психических расстройств одними из наиболее частых являются расстройства пищевого поведения: в целом, каждый двадцатый человек страдает психической анорексией, нервной булимией или булимической гиперфагией. Специалисты, работающие в этой области, подчеркивают особую уязвимость этих пациентов к Covid-19, и на эту тему доступно несколько онлайн-ресурсов", - говорится в статье.

"(...) Основной целью карантина является социальное дистанцирование, направленное на то, чтобы минимизировать взаимодействие между людьми и, следовательно, риск заражения. Однако этот процесс может привести к ощущению изоляции", - отмечается в публикации.

"Исследования изоляции, проведенные в последние несколько лет, показали, что это чувство приводит к более быстрому снижению когнитивных способностей, а также, среди прочего, к большей чувствительности к угрозе и к меньшей эмоциональной регуляции. Так, в одном из этих исследований участники, которые получили (случайную) обратную связь после предполагаемой социальной изоляции в будущем, оказались менее эффективными в выполнении заданной когнитивной задачи, они потребляли больше нездоровой пищи и вели себя более агрессивно", - указывают авторы статьи.

"(...) Считается, что изоляция является стресс-фактором, способным серьезно нарушить физиологические реакции на стрессовые события. (...) Последствия постоянного стресса включают у человека снижение эмоциональной, когнитивной и поведенческой гибкости, то есть снижение способности переходить от одной эмоции к другой, от одной мысли к другой или от одного типа поведения к другому в той или иной ситуации. Таким образом, у людей появляется меньше разных решений для того, чтобы справиться с ситуацией, а также выраженная неподатливость защитного поведения", - поясняют исследователи.

"Как и любая нестабильная среда, социальная изоляция также оказывает прямое влияние на уровень стресса, что показали различные исследования, проведенные на животных моделях. Например, когда крыс изолировали, их базовый уровень стресса стал выше, что предполагает большую эмоциональную реактивность. Когда проводились исследования на людях, участники, помещенные в условия социальной изоляции для моделирования космических путешествий, сообщали об усталости, расстройствах сна, нарушениях суточного ритма и повышенных уровнях стресса", - говорится в статье.

"С учетом того, что способность регулировать эмоции играет центральную роль в выборе продуктов питания и что изоляция и стресс, вызванные карантином, сопровождаются трудностями в эмоциональной регуляции, есть основания предположить, что карантин способствует усугублению или развитию расстройств пищевого поведения посредством снижения способности к эмоциональной регуляции, - рассуждают эксперты. - (...) Периодически возникающие стрессовые факторы окружающей среды в периоды карантина включают в себя воздействие СМИ и Интернета, которые распространяют информацию о ходе заболевания. И хотя данные о гигиенических методах предотвращения распространения вируса имеют важное значение, чрезмерное воздействие тревожной информации может привести к усилению стресса".

"(...) Другая проблема: более широкое воздействие со стороны СМИ, вызванное карантином, может способствовать усилению у некоторых людей приверженности идеалу стройности. У женщин потребление определенных медиа (таких как фильмы, телевидение, сериалы) сопровождается повышенным чувством неудовлетворенности своим телом, что повышает риск расстройств пищевого поведения или депрессивных симптомов", - поясняют авторы статьи.

"Исследования показали, что чем больше люди используют социальные сети, тем больше они склонны считать для себя важным идеал потери веса. В данный период, когда карантин сопровождается увеличением использования СМИ и новых технологий, стоит предположить, что для уязвимых людей это вносит свой вклад в изменение их пищевого поведения", - говорится в статье.

"(...) Не имея возможности покинуть свой дом, люди ежедневно проводят на кухне больше времени, чем обычно. Такое явление усиливается, когда квартира маленькая или кухня является главным помещением. Кроме того, карантин увеличивает время, затрачиваемое на просмотр СМИ, и, следовательно, потенциальное воздействие рекламы еды. Общеизвестно, что более сильное воздействие рекламы такого рода сопровождается непреодолимой жаждой более частого приема пищи, более быстрого потребления пищи и увеличения веса в краткосрочной и долгосрочной перспективе. (...) Более того, эпидемия подразумевает, что дома в распоряжении каждого человека имеются запасы продовольствия, что увеличивает досягаемость и доступность еды", - отмечается в статье.

"Менее очевидным последствием карантина может стать повышение ценности, которую мы придаем пище, - указывают авторы публикации. - Прием пищи морально поддерживает людей и структурирует их день, помогая им успокоиться и уменьшая их стресс. Перед лицом болезни акт приема пищи некоторыми может восприниматься как средство самозащиты или как ощущение своего существования: "я люблю жизнь"; "я ем, следовательно, я существую", если перефразировать поговорки".

"Как отмечает социолог Жан-Пьер Пулен в книге "Еда в наши дни. Отношение, стандарты и практика": "Прием пищи для человека означает гораздо больше, чем поддержка биологической питательной функции; это всеобъемлющий человеческий поступок, посредством которого отражаются самые фундаментальные социальные и культурные вопросы".

"Следует добавить, что карантин вызывает сокращение области воздействия других стратегий, обычно используемых для борьбы со стрессом, - говорится в статье. - В обычное время сталкивающийся со стрессом человек теоретически обладает довольно широким спектром потенциальных стратегий, позволяющих ему каждый раз приспосабливаться к своеобразию ситуации. То есть контекст карантина приводит к уменьшению возможностей для противостояния стрессу: меньшее разнообразие видов деятельности, ограничение свободы передвижения, домашние ограничения из-за присутствия других людей, меньший доступ к запрещенным веществам из-за снижения трафика...".

"Такая ситуация увеличивает риск применения менее подходящих или более стереотипных стратегий. Для некоторых людей пища может стать эффективным средством регуляции эмоций в краткосрочной перспективе или даже единственным средством. С учетом столь напряженной обстановки есть основания предположить, что у некоторых наиболее уязвимых людей карантин может вызывать более частое обращение к пище в качестве средства регулирования их эмоций и снижения интенсивности воспринимаемого ими стресса", - комментируют авторы публикации.

__________

См. также:

Почему на карантине просыпаются расстройства пищевого поведения