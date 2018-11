Дискриминация в России: кем нельзя работать женщинам

В России женщинам закрыт доступ к 450 профессиям. Официально запрет связан якобы с заботой об их репродуктивной функции. Однако правила, оставшиеся с советских времен, вызывают много споров, и есть шанс, что в закон будут внесены соответствующие коррективы, пишет Тилько Грис на сайте Deutschlandfunk.

"Евгения Маркова снова в пути. (...) Встретить ее на родине в подмосковном Лыткарино - чистой воды везение, ведь ее профессия дальнобойщицы нередко уводит ее далеко от столицы", - повествует журналист.

"Два месяца работаю, один отдыхаю. Или 40 дней работы, 20 - выходных. Грубо говоря, три недели ты проводишь дома, шесть - в пути. Это не обязательно один большой рейс - часто это непродолжительные рейсы, например, из Москвы до Новосибирска, обратно до Санкт-Петербурга, потом в Читу, Омск или в Краснодар. И только потом в Москву", - рассказывает Евгения.

Когда Евгения два года назад начала перевозить продовольствие и другие товары по российским просторам, она, по сути, нарушила действующий сегодня запрет: женщинам в России официально не разрешено управлять большегрузами, сообщается далее.

Это одна из многих профессий, доступ к которым в России для женщин закрыт: литейщики, лесорубы, каменотесы и дальнобойщики - список содержит более 450 профессий. Официально государство якобы заботится о женском здоровье, отмечает автор.

"Список был составлен в советские времена, в 1974 году. (...) Но, уверенным голосом заявляет Евгения, рамки закона можно и раздвинуть".

"В России на самом деле можно обойти любой закон - от выплат налогов и алиментов до наказаний за убийство и изнасилование. Если работодатель хочет обойти идиотизм с запретом, он его обходит", - рассказывает дальнобойщица.

В компании, которая ее трудоустроила, работают три женщины-дальнобойщицы. Евгения уже несколько лет добивается отмены запрета, в этом ее поддерживает муж и российский антидискриминационный центр "Мемориал" со штаб-квартирой в Брюсселе.

Председатель центра Стефания Кулаева стала одной из тех, кто запустил кампанию All Jobs for All Women, передает автор. По ее словам, работодатели иногда даже рады кандидату-женщине как более надежному сотруднику. У мужчин бывают проблемы с алкоголем.

"В России широко распространен стереотип, что женщина - в первую очередь мать, которую надо защищать. Причины этого стоит искать в патриархальности общества и традиционном менталитете: тяжелую работу должны выполнять мужчины".

"Думаю, это правильно, защищать здоровье как женщин, так и мужчин. Но я выступаю за то, чтобы улучшать условия труда: в цехах, на химических предприятиях, на АЭС", - говорит Кулаева.

Москва, парковка большегрузов на МКАДе. 38-летний Юрий - водитель-дальнобойщик. Женщины-дальнобойщицы? Пока не встречал ни одной. "Почему бы и нет. Кому они мешают? Я считаю, это дискриминация".

А если кто-то из его окружения захочет стать дальнобойщицей? "Ну нет. Зачем? Женщина должна сидеть дома, детей воспитывать. А в рейсы пусть ходят мужчины", - считает Юрий.