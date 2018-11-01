Коитус длительностью 10 минут? Этого более чем достаточно

"В исследованиях о средней длительности пенетрации данные расходятся: бывают половые акты длительностью 33 секунды, а другие длятся до 44 минут без перерывов, но идеальный вариант - уложиться менее чем в полчаса", - утверждает El Mundo. Журналистка Ребека Янке опирается на многочисленные исследования последних лет, в ходе которых ученые выясняли, сколько длятся коитусы и какую длительность партнеры считают "достаточной, желательной, очень короткой или очень долгой".

Заодно издание призывает не верить мифам - "идее секса как соревнования и колоссальных усилий", а вместо этого изучать результаты научных работ. "Например, согласно исследованию Пенсильванского университета (США), "хороший секс измеряется не часами, а минутами". На практике речь идет об отрезке времени от 3 до 13 минут (без учета прелюдий). В исследовании конкретно указано, что достаточная длительность коитуса - от 3 до 7 минут, желательная - от 7 до 13, слишком короткая - 1-2 минуты, а слишком долгая - от 10 до 30 минут", - пишет издание.

"Авторы исследования Эрик Кори и Дженэй Гуардиани указывают, что в прошлом длительный половой акт ассоциировался у людей с качественным сексом, но подчеркивают, что нормы изменились: точно так же в прежние времена считалось, что мужчина с преждевременной эякуляцией - настоящий мужчина, поскольку считалось неважным, достигнет ли его партнерша оргазма", - говорится в статье.

В ходе другого исследования на материале нескольких стран (Нидерланды, Турция, Испания, Великобритания и США) "было установлено, что для наслаждения достаточно 5,4 минуты", пишет автор. Причем в Турции, по данным исследования, средняя длительность коитуса - 3,7 минуты.