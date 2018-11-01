Немецкий политик: "Господин Трамп реагирует только на проявление силы"

Эксперт в области оборонной политики из партии "зеленых", депутат Бундестага Тобиас Линднер говорит в интервью Frankfurter Allgemeinе Zeitung об угрозах Трампа выйти из договора о РСМД, учениях НАТО в Норвегии и влиянии Германии.

"Военные учения призваны продемонстрировать, на что способен альянс. В любом случае, это лучше, чем, сотрясая оружием, показывать, как можешь защититься в случае угрозы. Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривала учения как провокацию", - отмечает немецкий парламентарий.

По мнению политика, чтобы диалог с Россией приносил плоды, "свою готовность к его проведению более активно должны демонстрировать союзники из Центральной и Восточной Европы. Там сегодня больше заинтересованы в тактике устрашения". Правда, для диалога необходима и активность с другой стороны - "Россия же предпочитает жаловаться".

Комментируя угрозы президента США о выходе из договора о РСМД, Линднер говорит о том, что может лишь посоветовать "европейским правительствам оказать максимальное давление на Соединенные Штаты, которое заставит Трампа отказаться от идеи выходить из договора и лишать европейскую политику безопасности одного из ее столпов".

Как отмечает политик, было бы иллюзией считать, что европейцы могут окончательно отделиться от оборонной политики США, тем не менее, Европа должна укреплять сотрудничество между национальными армиями и в сфере вооружений. "В дополнение к этому Европа должна увеличить свой внешнеполитический вес и чаще выступать единым фронтом. Трамп реагирует только на проявление силы - об этом свидетельствует и "автомобильный" конфликт (Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на автомобили из Европы. - Прим. ред.), разразившийся этим летом".

"Принципиально верным" называет Линднер решение Меркель, Макрона, Путина и Эрдогана встретиться в Стамбуле для обсуждения сирийского вопроса.

"В Сирии сложилась крайне непростая ситуация. Асад - военный преступник, но добровольно он власть из своих рук не выпустит. Поэтому я считаю логичными те условия, которые выдвинула Меркель: вернувшиеся в страну беженцы не должны подвергаться гонениям. (...) Кроме того, неприемлемо, чтобы Россия продолжала сбрасывать бомбы на Сирию, а Запад платил бы за восстановление страны".

Чтобы быть посредником на Среднем Востоке, нужно говорить со всеми действующими лицами - в том числе с Саудовской Аравией и Ираном. "Однако не следует забывать о главенстве западных ценностей: правовой государственности, правах человека. (...) Учитывая все это, Саудовскую Аравию нельзя рассматривать как стратегического партнера. С Эр-Риядом стоит сохранять диалог, однако Германия не должна поставлять туда вооружений", - отмечает собеседник издания.