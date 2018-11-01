После "протестного" самоподрыва подростка в здании российской спецслужбы могут быть приняты жесткие меры

Теракт в Архангельске - случай небывалый, отмечает журналист Independent Оливер Кэрролл. "Это первый самоподрыв в России, устроенный не исламистской организацией. Это также самое серьезное нападение анархиста в России со времен взрыва в штаб-квартире Московского комитета Коммунистической партии в 1919 году", - поясняет корреспондент.

"Современные анархистские организации ведут свое начало с перестроечных лет. Практически с тех времен российские спецслужбы пытаются их контролировать, в основном внедряясь в них", - указывает Кэрролл.

Анархистские группировки, очевидно, возмутило противоречивое дело "Сети" в 2017 году, когда полиция заявила о раскрытии "плана по дестабилизации России" и в Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы девять человек. "По данным следствия, арестованные планировали совершить нападения во время президентских выборов в 2018 году и чемпионата мира по футболу. Все они жаловались на пытки во время содержания под стражей, в том числе пытки с помощью электрошокера, и были вынуждены согласиться с обвинениями в терроризме", - пишет Кэрролл.

По словам директора информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, дело "Сети" явило собой "новый уровень давления". "Мы и раньше сталкивались с тем, что радикалов избивают, но не пытают до такой степени", - сказал он.

Известный левый комментатор Илья Будрайтскис считает, что теракт в Архангельске можно понять в этом контексте. "Это был жест отчаяния на фоне непрекращающихся несправедливых репрессий против анархистов", - заявил он.

Маловероятно, что российские спецслужбы в ответ ослабят давление на анархистские организации. Судя по прошлому опыту, слежка и контроль усилятся, предполагает Кэрролл.

"Вероятнее всего, ужесточение мер будет направлено против менее известных, неопытных групп анархистов и интернета в целом. Возобновятся, вероятно, нападки на мессенджеры с шифрованием. Платформа Telegram, где размещался форум анархистов, в России официально заблокирована, но к ней по-прежнему можно получить доступ даже не обходными путями по VPN. Сегодняшние события уже спровоцировали призывы полностью, более эффективно заблокировать сервис", - сообщает журналист.

"Спецслужбам грех не воспользоваться такой возможностью", - сказал Верховский.