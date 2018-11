1 ноября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Норвежское шоу: новые грани холодной войны "НАТО и Россия играют в войну на краю Арктики" - так западные издания комментируют военные учения Trident Juncture 2018 в Норвегии и решение России провести ракетные испытания в том же регионе. Происходящее в норвежских фьордах "больше напоминает голливудские съемки, чем военную операцию", пишут корреспонденты, отмечая, что в условиях холодной Норвегии термин "холодная война" обрел новый смысл. Между тем "сегодня намного более правдоподобной кажется кибератака, чем наземное вторжение". "НАТО и Россия играют в войну на краю Арктики" - так озаглавлен материал испанской EL PAÍS. Издание излагает вымышленный сценарий вторжения в Норвегию войск иностранной державы, ставший основой "кульминационного эпизода Trident Juncture 2018, крупнейших после окончания холодной войны учений НАТО". "Хотя сценарий придуман, демонстрация военной силы союзников у порога России раздражает российские власти, которые импровизированно затеяли в этом районе другие военные учения. Речь идет об испытаниях ракет, которые начнутся в этот четверг. Напряженность гарантирована", - пишет корреспондент Лусия Абельян. "Эта очередная размолвка двух сил, которые с начала 1990-х до 2014 года сосуществовали относительно гармонично, поместила норвежский "спектакль" в реалистичные рамки", - говорится в статье. "Учения призваны не только отговорить любого потенциального захватчика от вторжения (сценарий вторжения считается крайне маловероятным), но и укрепить понятие коллективной обороны среди самих членов НАТО. Однако первым это понятие оспаривает президент США Трамп, утверждая, что тот, кто тратит на оборону недостаточно денег, не находится под защитой", - пишет газета. "Есть решительное стремление продемонстрировать, что НАТО может действовать сплоченно. Поэтому самое важное - количество стран-участниц", - заметил испанский полковник Луис Вильяр. Газета напоминает: "Помимо 29 стран НАТО, в операциях участвуют Швеция и Финляндия - нейтральные, но все больше сближающиеся с альянсом из-за своей растущей обеспокоенности российским соседом". Между тем, полагает издание, "сегодня намного более правдоподобной кажется кибератака, исходящая от враждебного государства, чем наземное вторжение". "На учениях НАТО термин "холодная война" приобрел новый смысл в сознании американских морпехов" - утверждает в заголовке The New York Times. Как поясняет журналистка Хелен Купер в репортаже из акватории Норвежского моря, теплые кальсоны из мериносовой шерсти "не входили в стандартный набор обмундирования для морской пехоты на протяжении 17 лет, когда она дислоцировалась в более теплом климате - в Ираке, Сирии, Джибути и на юге Афганистана". Зато в условиях холодной Норвегии их можно считать "секретным оружием". В нынешних погодных условиях двое итальянских военнослужащих уже получили обморожение. Газета указывает на уникальность методов ведения войны в Северной Европе: нужно заботиться о мелочах (например, иметь при себе смазку для пулеметов, рассчитанную на холода), а также принимать масштабные решения о переброске тысяч человек, их тяжелой техники и оружия по заснеженным полям (автор утверждает, что об этом американским военным не приходилось беспокоиться последние полвека). "Москва прислала на учения официальных наблюдателей. Официальные лица США сказали, что россияне также арендовали фермы в норвежской сельской местности, чтобы несанкционированно подглядывать за военной тактикой альянса", - говорится в статье. "Россия оказывает сопротивление военным учениям Запада в Европе" - сообщает в заголовке сингапурская газета The Straits Times. "(...) Решение России устроить собственные стрельбы неподалеку от учений НАТО, время и место проведения которых было известно за месяцы, - это самое красноречивое свидетельство того, что напряженность между Россией и Западом растет и ни одна из сторон не намерена идти на попятную", - пишет корреспондент Джонатан Эйал. Адмирал ВМС США Джеймс Фогго отрицает, что учения направлены на создание угрозы России. Тем не менее, представители НАТО не скрывают, что столь масштабные маневры - прямое следствие стремительного ухудшения отношений с Россией. "Решение президента Путина провести ракетные стрельбы вблизи учений НАТО - способ дать сигнал, что Россия отказывается поддаваться запугиванию этой демонстрацией силы со стороны Запада. И конфронтации предстоит продолжиться: Россия только что начала свои военные учения вместе с рядом соседей в Центральной Азии под кодовым наименованием "Нерушимое братство", - сообщает журналист. "Голливудом на фьорде" называет учения НАТО в Норвегии немецкой Der Spiegel. Корреспондент Айке Хаген Хоппманн описывает происходящее: в Бюнесете в шоу, длившемся час, НАТО представило перед СМИ, генералами и приглашенными наблюдателями из ОБСЕ, в том числе из России, свои корабли, самолеты и танки. "Организаторы установили трибуну на 300 мест. (...) Отсюда открывается вид на фьорд, где размещены корабли. Это напоминает большой театр под открытым небом, - отмечает Хоппманн. - (...) Норвежское телевидение в режиме реального времени транслирует мероприятие, приехали съемочные группы со всего мира. Все это больше напоминает голливудские съемки, чем военную операцию. Позднее солдаты скажут, что это имело мало общего с нормальными учениями. Но так получаются эффектные кадры". Самым авторитетным гостем мероприятия стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, заметивший: "Эти учения планировались давно и не направлены ни на кого". "На самом деле многое в этих учениях крутится вокруг России", - подчеркивает автор статьи. "Норвежцы, кажется, наблюдают за всем этим спокойно. Хотя в более крупных городах и прошли небольшие демонстрации, кроме них, протестов против "Единого трезубца" немного. (...) В Тюнсете у реки стоят несколько местных жителей, смотрят, делают фотографии. В ближайшее время такого шоу они больше не увидят", - заключает Хоппманн.