Чеченская диаспора боится депортаций в Россию

Чеченский политик Хусейн Исханов, получивший 13 лет назад политическое убежище в Австрии, опровергает оценку министра внутренних дел республики Херберта Кикля, встретившегося со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым, сообщает Kurier.

Чеченская диаспора с беспокойством следила за новостями о встрече глав МВД Австрии и России, прошедшей во вторник. Как сообщается, на ней шла речь, в том числе, и о более быстрой процедуре депортации в Россию. Об этом в телефонной беседе с APA заявил чеченский экс-политик Хусейн Исханов.

Исханов, возглавляющий в Вене культурный центр "Ичкерия", говорит о том, что "люди не понимают, что происходит, и боятся депортаций". Многие из примерно 35 тыс. проживающих в Австрии чеченцев не имеют австрийского гражданства - в любой момент их могут лишить проездных документов, положенных им как беженцам, либо не продлевать их, отмечает бывший политик.

"Австрийские власти не должны забывать, что у нас была не гражданская война, а две кровавые войны между Россией и чеченской республикой Ичкерией с 1994 по 2006 год. Люди уехали из Чечни, потому что не хотели подчиняться России", - заявил Исханов, близкий соратник ликвидированного в 2005 году российскими спецслужбами "президента Аслана Масхадова".

Он подверг критике "популизм" ведущих политиков Австрийской партии свободы, которые хотят превратить чеченцев в "монстров". Он считает, что из-за 40-50 человек, которые уехали воевать в Сирию, обвинять в джихадизме всю диаспору, в которую входит около 35 тыс. человек, - "то же самое, что называть всех австрийцев "фрицами". По его словам, хулиганское поведение полсотни чеченских подростков на улицах Вены тоже не повод делать вывод о народе.

Исханов опроверг заявления главы австрийского МВД, представившего возвращение чеченцев в Россию безопасным. "Я много раз слышал о тех, фамилии по понятным причинам называть не буду, к кому после возвращения приходили молодчики Рамзана Кадырова и делали с ними всевозможные вещи", - заявил бывший чеченский политик.

По словам Исханова, небезопасно его соотечественникам и по всей России: "Многие российские полицейские воевали в Чечне. Если у них там погиб друг, они транслируют свои воспоминания на всех чеченцев".

"Мы, как и австрийцы, хотим, чтобы у наших детей было светлое будущее и они жили в мире", - заявил экс-политик и посетовал на препятствия на пути получения австрийского гражданства.