Эксперты перечислили 9 самых вероятных сценариев гибели человечества

Организация The Global Challenges Foundation выпустила свой ежегодный доклад "Риски глобальных катастроф", отмечает журналистка Newsweek Кашмира Гэндер. Издание перечисляет 9 рисков, описанных в этом документе.

1. Ядерная война (по оценкам экспертов, ее вероятность сейчас выше, чем 10 лет назад). Она не только может привести к человеческим жертвам, гибели городов и лучевой болезни, но и спровоцировать "мини-ледниковый период".

2. Биологическое и химическое оружие. Автор указывает, что его производство относительно дешево, а модификация микробов сегодня проще, чем когда-либо.

3. Катастрофические изменения климата. "Авторы доклада предостерегают: вероятность повышения температуры на планете на 3 градуса Цельсия или больше составляет один к трем", - пишет журнал. В таком случае Нью-Йорк и другие прибрежные города уйдут под воду, а миллиарду с лишним жителей побережий придется искать себе новые дома.

4. Коллапс экологической системы. "Загрязнение окружающей среды, миграции чужестранных биологических видов по миру и разрушение естественных мест обитания - все это риск для экосистем", - пишет издание. Необратимый дисбаланс чреват дефицитом пресной воды, снижением качества почв и снижением биоразнообразия.

5. Пандемии. В этом контексте эксперты опасаются появления новых болезней, защищаться от которых наш организм не готов, а также заражения микробами густонаселенных городов и существования возбудителей болезней, которые обладают резистентностью к антибиотикам.

6. Столкновение Земли с астероидом. "Судя по научным данным, потенциально катастрофические столкновения случаются в среднем раз в 120 тыс. лет. Эксперты опасаются, что пыль и обломки, выброшенные в атмосферу, могут на несколько месяцев заслонить Солнце, что приведет к неурожаю и гибели экосистем. Вероятно, сотни миллионов человек погибнут от последствий", - говорится в статье.

7. Извержение супервулкана (выброс не менее 400 куб. км лавы и других веществ в атмосферу). По оценкам вулканологов, одно такое извержение случается в среднем раз в 17 тыс. лет. Оно чревато гибелью людей и животных и разрушением сельскохозяйственной инфраструктуры, а также глобальным похолоданием.

8. Солнечная геоинженерия. "Распыляя в воздухе вещества - например, аэрозоли, которые отразят в космос солнечный свет и тепло, ученые могут обратить вспять вредоносное глобальное потепление. Но если что-то пойдет не так, пострадает все живое на планете", - пишет журналистка. "Это может дестабилизировать климат локально и глобально, а также ряд элементов глобальной экосистемы, - пишут авторы доклада. - Вдобавок внезапное прекращение геоинженерии повлечет за собой быстрое и суровое глобальное потепление, а у природных и социальных систем не будет времени на адаптацию".

9. Искусственный интеллект. "Авторов доклада особенно беспокоит перспектива того, что роботы превзойдут людей по уровню интеллекта, а также тот факт, что компании-разработчики сосредоточены на функциональности, а не на этичности" своих устройств, пишет журналистка.