1 ноября 2018 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Девять пирсов на крошечном финском острове, вертолетная площадка и российские военные? "Удалившись от дел на крошечный остров в архипелаге между Финляндией и Швецией, Лео Гастгивар встал однажды рано утром, чтобы выйти в халате на двор в туалет, и заметил два черных быстроходных катера с финским спецназом в камуфляже, поджидающие в бухте у его входной двери", - пишет журналист The New York Times Эндрю Хиггинс. После неловкого обмена приветствиями Гастгивар вошел в дом, взял бинокль и ошеломленно стал смотреть, как спецназ мчится к острову его соседа, загадочного русского бизнесмена, которого он никогда не видел. "Я подумал: вот это да, это точно странно, - рассказал он. - Туда никто никогда не приезжает". Остров Сяккилуото принадлежит 54-летнему петербуржцу Павлу Мельникову. Он усеял территорию камерами наблюдения, детекторами движения и знаками "Вход воспрещен" с изображением грозного на вид охранника в черной балаклаве. "На острове есть также девять пирсов, вертолетная площадка, бассейн, затянутый камуфляжной сетью, и достаточно жилых помещений (все они оснащены спутниковыми тарелками), чтобы разместить небольшую армию", - повествует автор статьи. "Все это было так странно, что рейд 22 сентября, один из семнадцати, проведенных в тот же день в том же районе, вызвал в Финляндии лихорадочные слухи о том, что на самом деле остров может принадлежать российским военным. Финские чиновники объяснили рейд мерами против отмывания денег и мошенничества с налоговыми и пенсионными платежами. Но это мало кого убедило", - пишет Хиггинс. Один бывший финский депутат, служивший в прошлом пограничником, бездоказательно заявил, что Россия планирует построить доки для обслуживания своих подлодок. Одна из популярных в соцсетях версий заключалась в том, что эти острова, расположенные неподалеку от финских военных объектов и важных морских путей на Балтике, - часть тайной операции ГРУ. Гастгивар давно считал, что на острове его русского соседа происходит что-то странное. "Я много лет думал, что они там занимаются чем-то военным. Строят, строят, но никто не знает зачем", - сказал он. Финская разведка давно предостерегала, что недвижимость, которую покупают в Финляндии россияне, может использоваться в военных целях. "Сентябрьские рейды совпали по времени с обсуждением в парламенте нового закона по усилению полномочий финской разведки. Депутаты также рассматривают введение запрета на покупку земли в стратегически важных районах людьми не из Евросоюза. Крупнейшая группа иностранцев, владеющих недвижимостью, - это россияне, в том числе близкие к Владимиру Путину", - сообщает автор статьи. После рейдов был задержан эстонец русского происхождения и россиянин. Были изъяты запасы наличных денег в разных валютах, в том числе 3 млн евро. Также были конфискованы компьютерные диски и флэш-карты с более чем ста терабайтами данных. Все подвергшиеся рейдам владения связаны с Мельниковым и компанией Airiston Helmi, которую тот помог основать в 2007 году. Личности ее настоящих владельцев скрыты за непрозрачными подставными фирмами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и в других офшорах. Сейчас ее возглавляет, по крайней мере на бумаге, итальянец. По его словам, он занял этот пост по просьбе одного бизнесмена из России. Кто такой Мельников, далеко не ясно. Человек с таким же именем и датой рождения фигурирует в российской документации как владелец шести компаний в России, в том числе известного производителя сантехники. Он отказался давать комментарий насчет, как заявил его помощник, "личных" дел в Финляндии. При регистрации в Финляндии в 2007 году Airiston Helmi заявила, что оказывает "услуги по проезду и проживанию, а также недвижимости и аренде". Она вложила миллионы евро в строительство на островах между Финляндией и Швецией, но год за годом отчитывалась об убытках и не имела явного источника дохода. Кай Карлссон, финский подрядчик, руководивший значительной частью строительства на острове Сяккилуото, говорит, что никогда не понимал намерения Мельникова. "Обычно на острове два пирса, но чем объяснить девять? В этом нет никакого смысла", - сказал он. По словам Карлссона, Мельников "всегда производил хорошее впечатление и казался законопослушным", но не слишком интересовался возвратом своих инвестиций. "Это точно не связано с отмыванием денег или уходом от налогов. Столько усилий не вкладывают в дело с отмыванием денег", - считает Карлссон. Никлас Гранхольм из Шведского института оборонных исследований не исключает, что рейды были связаны с махинациями по отмыванию денег. Но, добавил он, вертолетные площадки, множество доков, постройки наподобие казарм и расположение вблизи финских военных объектов наводит на мысль о возможных приготовлениях к "некой гибридной войне". В штаб-квартире Airiston Helmi на набережной тоже есть вертолетная площадка и множество камер наблюдения, а также списанный десантный корабль, превращенный в сауну, и три других судна. Рядом с главным входом стоит одетый в военную форму манекен с разбитой пластиковой головой. В подвале, по данным газеты Iltalehti, находится коммуникационный узел с высокотехнологичным оборудованием, в котором обычная туристическая или риелторская фирма не нуждалась бы. Молочник Томас Виллберг, чья земля примыкает к штаб-квартире Airiston Helmi, рассказал, что Мельников и его партнеры несколько раз его спрашивали, не желает ли он продать свой участок. Карлссон не считает, что Мельников готовит убежище для российских солдат. Он отмечает, что бизнесмен всегда хотел большие окна с видом на море - не лучшая опция, если вокруг свистят пули. Вместе с тем Карлссон признает, что был, возможно, наивен насчет намерений Мельникова. "Он сказал, что влюбился в наш архипелаг и мог бы чувствовать себя здесь в безопасности, не то что на родине в России. Я поверил этому объяснению", - сказал он. "Павел явно не тот, кем мне показался. Я задаюсь вопросом, как я мог так ошибаться?" - добавил Карлссон. Источник: The New York Times