1 ноября 2018 г. Хелен Купер | The New York Times На учениях НАТО термин "холодная война" приобрел новый смысл в сознании американских морпехов "Младший капрал Джейкоб Бутт, один из сотен американских морских пехотинцев, которые на этой неделе поднялись на борт десантно-высадочных машин-амфибий, чтобы перебраться из холодных вод моря на холодный берег, располагал секретным оружием - черными кальсонами из мериносовой шерсти", - повествует The New York Times в репортаже из акватории Норвежского моря. Такие кальсоны "не входили в стандартный набор обмундирования для морской пехоты на протяжении 17 лет, когда она дислоцировалась в более теплом климате - в Ираке, Сирии, Джибути и на юге Афганистана", поясняет журналистка Хелен Купер. Газета комментирует: над одними из крупнейших с окончания холодной войны учений НАТО, которые начались на этой неделе в Норвегии - Trident Juncture-2018, - "а также среди примерно 15 тыс. американских военнослужащих (по большей части морских пехотинцев), которые в них участвуют, нависает всепоглощающая версия касательно следующей возможной войны альянса. Следующий, близкий на очереди противник находится в окрестностях Северной Европы - это Россия". "Президент этой страны Владимир Путин не делает секрета из того, что ему не нравится наступление Североатлантического альянса вглубь территорий, которые он считает частью своей сферы влияния, особенно в странах Балтии и на Балканах. А с тех пор, как в 2014 году Москва отняла у Украины Крым, западные официальные лица опасаются, что следующими могут стать государства-члены НАТО", - говорится в статье. Заодно газета указывает на уникальность методов ведения войны в Северной Европе: нужно заботиться о мелочах (например, иметь при себе смазку для пулеметов, рассчитанную на холода), а также принимать масштабные решения о переброске тысяч человек, их тяжелой техники и оружия по заснеженным полям (автор утверждает, что по такому поводу американским военным не приходилось особо беспокоиться последние 50 с лишним лет). Как заявил журналистам подполковник Бен Сакриссон, учения Trident Juncture "носят чисто оборонительный характер". Автор утверждает: "Североатлантический альянс не планирует атаковать Россию, если его не спровоцируют. И все же его восточноевропейские члены опасаются, что Путин в какой-то момент бросит вызов его договоренности о коллективной обороне, согласно которой нападение на одну страну НАТО - это нападение на всех. В нынешнем году президент Трамп оспорил эту договоренность и тем самым поставил НАТО в затруднительное положение и потенциально ослабил его костяк". На текущих учениях, "по словам официальных лиц, альянс хочет продемонстрировать свою способность организовать полномасштабный отпор вторжению на территорию страны-участницы из множества географических точек на протяжении 30 дней. Россия определенно обратила на это внимание: Москва прислала на учения официальных наблюдателей. Официальные лица США сказали, что россияне также арендовали фермы в норвежской сельской местности, чтобы несанкционированно подглядывать за военной тактикой альянса. А российские официальные лица заявили, что знают, что учения направлены против них", говорится в статье. "Официальные лица НАТО сказали, что России не о чем беспокоиться, покуда Москва не проявляет агрессивность в отношении членов альянса. То, как быстро были переброшены войска и военная техника в Норвегию из 29 стран, сказал адмирал Джеймс Г. Фоггоу, глава Объединенного командования сил НАТО (Неаполь), - "это сигнал для русских или кого угодно, кто, возможно, пожелает атаковать суверенитет любого из наших государств-членов", - сообщает издание. Но холодная погода создала военным проблемы, отмечает автор: двое итальянских военнослужащих получили обморожение. Источник: The New York Times