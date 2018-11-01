США считают, что их притязания на власть в опасности, так как Россия и Китай вооружаются

"США хотят любой ценой сохранить свою ведущую позицию в мире. Сравнение военных расходов показывает, что их геополитические конкуренты сокращают дистанцию", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнссен.

По оценке шведского института исследования проблем мира (SIPRI), Китай в 2017 году потратил на свою армию 228 млрд долларов. Это почти 40% от 610 млрд, которые потратили на оборону США, сообщает издание. "Китайцы совершили качественный прорыв - еще 30 лет назад их расходы были в 10 раз меньше", - отмечает автор публикации.

"Россия, чьи военные расходы после распада СССР упали в пять раз, практически беспрерывно наращивает свои вооружения с конца 1990-х годов и прихода к власти Владимира Путина. В новом тысячелетии (...) расходы Москвы на оружие, текущие операции, персонал, исследования и разработки выросли с 20 млрд до более чем 66 млрд долларов. В сравнении с США и Китаем Россия, возможно, является мнимым великаном. Однако Москва обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия и показала аннексией Крыма и войной в Донбассе в 2014 году, что не стесняется непредсказуемой внешней политики. Кажется, Кремль готов укреплять свое влияние в постсоветском пространстве - при необходимости и с помощью военной силы", - полагает Мийнссен.

"Однако желание России не уступать другим в геополитической конкурентной борьбе на мировой арене дорого обходится стране, - подчеркивает журналист. - Доля ее военных расходов в ВВП значительно превышает таковую у китайцев и американцев: в 2017 году россияне, по данным SIPRI, потратили на вооруженные силы 4,3% своего ВВП, США - 3,1%, а Китай и вовсе только 1,9%".

"В отличие от амбициозных региональных держав Китая и России, которые располагают лишь двумя военными базами, расположенными за пределами ближайшего соседства, США присутствуют по всему миру: на 800 военных базах в 70 странах размещены почти 200 тыс. американских солдат", - говорится в статье.

Что касается Китая, то, как пишет далее Мийнссен, усилиям Китая по модернизации армии положил начало тайваньский кризис 1996 года. С тех пор китайцы не только значительно увеличили количество имеющихся ракет, но и провели испытания новой ракеты дальнего действия, начали эксплуатацию первого авианосца собственного производства, разрабатывают новые эсминцы с управляемым ракетным оружием и бомбардировщик-невидимку, увеличивают присутствие флота и все чаще провоцируют американцев.

Напряженность в отношениях между Китаем и Америкой, вероятно, усилится в будущем, полагает журналист.

"Новая гонка вооружений не исключена - особенно с учетом того, что Вашингтон и Москва открыто высказывают мысли о возможности ведения "ограниченной" ядерной войны. Относительно ядерных ресурсов Китая существуют только приблизительные оценки - это еще одна причина для того, чтобы направить все усилия на привлечение страны к участию в возможном пересмотре соглашений о разоружении", - заключает Мийнссен.