Восточная и Западная Европа - сообщества, основанные на разных ценностях

"Спустя 30 лет после падения Берлинской стены и 14 лет после экспансии ЕС на восток мнения, ценности и менталитеты по-прежнему делят континент на западную и восточную половины, - констатирует журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Эрнст. - Об этом говорит большой опрос американского исследовательского центра Pew Research Center, специализирующегося на изучении мнений и тенденций. В фокусе исследования оказались мнения людей относительно религиозных и сексуальных меньшинств, а также взаимосвязь между религией и национальной идентичностью в 34 европейских странах. В опросе приняли участие 56 тыс. человек", - передает издание.

"Были бы вы готовы принять в качестве члена семьи мусульманина или еврея?" Более половины восточных европейцев отрицательно отвечают на данный вопрос. В Западной Европе реакция на него, наоборот, преимущественно положительная", - пишет автор статьи. Интересными, по мнению журналиста, являются результаты опроса в Италии: только 43% итальянцев, которых относят к Западу, смогли бы принять в своей семье мусульманина. "Примечательно, что Испания и Португалия, которые, как и Италия, являются южными католическими странами, более открыты в данном вопросе. Поэтому вряд ли можно назвать случайным то, что популистское правительство Италии занимает в миграционном вопросе позицию, более близкую к восточноевропейскому "отрицающему" фронту Венгрии и Польши, чем к своим соседям", - полагает Эрнст.

"В целом Европа более толерантна к евреям, нежели к мусульманам. (...) Меньше всего рады обоим меньшинствам в Армении. Самыми открытыми оказались скандинавы, голландцы и бельгийцы", - говорится в статье.

"Чем важнее роль религии в национальном самосознании, тем больше дистанция по отношению к людям другой веры, - отмечает журналист. - Религия является прочным элементом нации, прежде всего, в обществах, находящихся под влиянием православного христианства и имеющих национальные церкви (Россия, Украина, Румыния, Греция, Сербия)". При этом, подчеркивает Эрнст, религия определяет скорее не индивидуальное отношение к Богу, а принадлежность к национальному коллективу, что показывает и конфликт между Русской православной церковью и ее "украинской сестрой", в центре которого стоят "не религиозные вопросы, а желание национальной независимости".

С высказыванием о превосходстве культуры собственной страны над культурой других стран согласились 89% опрошенных в Греции, а также большинство респондентов в Грузии и Армении (85% и 84% соответственно). В России, Румынии, Болгарии, Боснии и Сербии данный показатель составил 65-69%. Болгарский политолог назвал такой результат "компенсаторным национализмом бедных", передает журналист.

Что касается отношения к однополым бракам, то их отвергает большинство респондентов во всех восточноевропейских странах за исключением Чехии и Словакии (59% в Польше, 90% в России), причем, вопреки ожиданиям либералов, независимо от возраста участников опроса.