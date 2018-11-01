Посол Трампа угрожает Европе

"Вообще-то ЕС и США заключили в торговом споре своего рода вынужденный мир. Однако перед промежуточными выборами Дональд Трамп снова упражняется в угрожающих жестах - и отправляет для этого своего посла в Брюсселе", - пишет на страницах Der Spiegel Маркус Бекер.

На неформальной встрече представителей стран ЕС с американским послом Гордоном Сондландом, состоявшейся на прошлой неделе, речь шла о трансатлантической торговле, ядерном соглашении с Ираном, отношениях с Китаем - в общем, о вещах, о которых американцы и европейцы спорят с того момента, как президентом США стал Дональд Трамп, говорится в статье.

"В центре критики Сондланда снова оказались немцы, - отмечает Бекер. - Против вызывающего споры российско-германского проекта "Северный поток-2" Сондланд высказал "нескрываемую угрозу", говорится в отчете немецкого посольства в Брюсселе, оказавшемся в распоряжении Der Spiegel. США будут "оказывать сопротивление энергетическим проектам, противоречащим интересам США", а именно на дипломатическом уровне или с помощью "более сильных мер".

"То, что это может быть связано с желанием Вашингтона продавать Европе больше сжиженного газа, Сондланд опроверг. Тем не менее, он был "рад" заявлению правительства [ФРГ] о намерении финансировать строительство терминала для сжиженного газа в Германии", - передает журналист содержание отчета.

В ЕС выступление посланника Трампа вызывает замешательство, продолжает Бекер. Конечно, американский президент заинтересован в том, "чтобы он мог продавать больше газа, и менее заинтересован в том, чтобы меньше продавали русские", считает Даниэль Каспари, глава группы ХДС/ХСС в Европарламенте. Депутат Бундестага от левых Андрей Гунько назвал происходящее "возмутительным". "Запланированное субсидирование терминалов для крайне вредного для окружающей среды американского газа в Германии, которое будет стоить миллионы, должно быть остановлено", - считает политик.

"Тем не менее, немцев может настигнуть и проблема посерьезнее, чем новый спор вокруг "Северного потока-2": введение Америкой 25-процентных таможенных пошлин на европейские автомобили. (...) Тогда пострадает в первую очередь немецкая экономика", - констатирует автор.

Несмотря на заключенный ранее Трампом и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером вынужденный мир, угрозы США снова обостряются. Трамп по-прежнему не хочет никаких пошлин, однако "его терпение не безгранично", заявил в разговоре с изданием Сондланд.

"В Брюсселе говорят, что не поддаются угрозам. (...) США просто не могут позволить себе открыть еще один фронт против ЕС посреди разгорающегося торгового конфликта с Китаем. Вероятно, в Вашингтоне утвердилось мнение, что угроза введения таможенных пошлин на автомобили эффективнее, чем были бы сами пошлины", - передает издание.