Голливуд на фьорде

"НАТО репетирует в Норвегии войну на крупнейших со времен холодной войны учениях. Солдаты тренируются здесь в тяжелых условиях, а армии показывают, чем они располагают", - пишет корреспондент немецкого издания Der Spiegel Айке Хаген Хоппманн.

Германия направила 8 тыс. солдат для участия в операции, которая обойдется налогоплательщикам в 90 млн евро. Но критикуют учения не только поэтому - Россия видит в них провокацию, говорится в статье.

"По словам солдат, для них учения в Тюнсете и других частях страны - важный опыт. (...) Один немецкий полковник так выражает смысл и цель учений: "Адресат послания знает: если мы доставим сюда, в Норвегию, семь бригад, то в Прибалтику мы доставим 20". А адресатом послания - в эти дни это секрет Полишинеля - является Россия", - добавляет журналист.

В Бюнесете в шоу, длившемся час, НАТО представило перед СМИ, генералами и приглашенными наблюдателями из ОБСЕ, в том числе из России, свои корабли, самолеты и танки.

"Организаторы установили трибуну на 300 мест. (...) Отсюда открывается вид на фьорд, где размещены корабли. Это напоминает большой театр под открытым небом, - отмечает Хоппманн. - (...) Норвежское телевидение в режиме реального времени транслирует мероприятие, приехали съемочные группы со всего мира. Все это больше напоминает голливудские съемки, чем военную операцию. Позднее солдаты скажут, что это имело мало общего с нормальными учениями. Но так получаются эффектные кадры".

За сценой, продолжает журналист, страны-участники, "как на ярмарке ремесел", установили стенды и показывают свою технику. Самым авторитетным гостем мероприятия стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, для которого особенно важным было заметить: "Эти учения планировались давно и не направлены ни на кого".

"На самом деле многое в этих учениях крутится вокруг России, - подчеркивает автор статьи. - Так было и до учений, а в последние дни стало еще более явным. Россия объявила о том, что хочет провести собственные стрельбы в международных водах у побережья Норвегии в районе учений НАТО".

"Норвежцы, кажется, наблюдают за всем этим спокойно. Хотя в более крупных городах и прошли небольшие демонстрации, кроме них, протестов против "Единого трезубца" немного. (...) В Тюнсете у реки стоят несколько местных жителей, смотрят, делают фотографии. В ближайшее время такого шоу они больше не увидят", - пишет Хоппманн в заключение.