1 ноября 2018 г. Джонатан Эйал | The Straits Times Россия оказывает сопротивление военным учениям Запада в Европе В НАТО обязались продолжать крупнейшие за несколько десятилетий маневры у берегов Норвегии, несмотря на заявление России о проведении ракетных испытаний в том же североевропейском регионе, передает корреспондент сингапурской газеты The Straits Times Джонатан Эйал. "Мы продолжим наши учения согласно плану, и я не ожидаю, что это вызовет какие-либо серьезные проблемы", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Хотя предполагается, что старшее командование обеих сторон проследит за тем, чтобы их силы оставались на безопасном расстоянии, решение России устроить собственные стрельбы неподалеку от учений НАТО, время и место проведения которых было известно за месяцы, - это самое красноречивое свидетельство того, что напряженность между Россией и Западом растет и ни одна из сторон не намерена идти на попятную", - пишет Эйал. Адмирал ВМС США Джеймс Фогго отрицает, что учения направлены на создание угрозы России. Тем не менее, представители НАТО не скрывают, что столь масштабные маневры - прямое следствие стремительного ухудшения отношений с Россией и складывающегося у многих стран НАТО впечатления, что конфронтация с Россией не за горами. Нынешние учения призваны дать Москве понять, что Запад полон решимости защищать своих союзников на севере Европы. Тот факт, что в маневрах участвуют Швеция и Финляндия, не входящие в НАТО, служит еще одним сигналом, что Северная Европа все более обеспокоена намерениями Москвы. Более значительная цель - проверить пути снабжения по всей Европе, поэтому в учениях участвуют и страны юга континента. "Решение президента Путина провести ракетные стрельбы вблизи учений НАТО - способ дать сигнал, что Россия отказывается поддаваться запугиванию этой демонстрацией силы со стороны Запада. И конфронтации предстоит продолжиться: Россия только что начала свои военные учения вместе с рядом соседей в Центральной Азии под кодовым наименованием "Нерушимое братство", - сообщает журналист. Источник: The Straits Times