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1 ноября 2018 г.
1 ноября 2018 г.

Люси Фишер | The Times

Приоритетная задача российских троллей в Великобритании - разжигание ненависти к исламу

"Согласно исследованиям, поощрение раздоров по вопросу ислама было основной тактикой российских троллей, атакующих Британию в Twitter", - пишет журналистка The Times Люси Фишер. "Твитов об исламе было намного больше, чем твитов о "Брекзите", а делились ими шире, показал анализ 9 млн твитов, размещенных петербургской "фабрикой троллей", - говорится в статье.

Издание поясняет: "В октябре Twitter предал огласке базу данных о твитах, которые были размещены 3841 заблокированным аккаунтом, аффилированным со скандально известным "Агентством интернет-исследований".

Британский аналитический центр Demos "обнаружил, что сообщения, которые собрали больше всего репостов, касались преимущественно ислама и разжигали исламофобию. Аккаунты российских троллей, у которых было больше всего фолловеров, с большей вероятностью фокусировались на исламе, заявил аналитический центр, высветив количество твитов, связанных с Британией, которые рассылались этими аккаунтами (это количество больше, чем по более ранним оценкам)", - пишет автор.

Источник: The Times


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