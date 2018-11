1 ноября 2018 г. Люси Фишер | The Times Приоритетная задача российских троллей в Великобритании - разжигание ненависти к исламу "Согласно исследованиям, поощрение раздоров по вопросу ислама было основной тактикой российских троллей, атакующих Британию в Twitter", - пишет журналистка The Times Люси Фишер. "Твитов об исламе было намного больше, чем твитов о "Брекзите", а делились ими шире, показал анализ 9 млн твитов, размещенных петербургской "фабрикой троллей", - говорится в статье. Издание поясняет: "В октябре Twitter предал огласке базу данных о твитах, которые были размещены 3841 заблокированным аккаунтом, аффилированным со скандально известным "Агентством интернет-исследований". Британский аналитический центр Demos "обнаружил, что сообщения, которые собрали больше всего репостов, касались преимущественно ислама и разжигали исламофобию. Аккаунты российских троллей, у которых было больше всего фолловеров, с большей вероятностью фокусировались на исламе, заявил аналитический центр, высветив количество твитов, связанных с Британией, которые рассылались этими аккаунтами (это количество больше, чем по более ранним оценкам)", - пишет автор. Источник: The Times