1 ноября 2018 г. Джорджия Уэллс и Роб Барри | The Wall Street Journal Российские интернет-тролли помешаны на Трампе, а также на комедийном телешоу, прекратившем свое существование "Всякий знает, что российские тролли обожают политическую жизнь США. Но знали ли вы, что им также очень нравится более не существующая телевикторина @midnight, которую вел на Comedy Central Крис Хардуик?" - интересуется The Wall Street Journal. "Это импровизационное шоу на темы интернета выходило в эфир поздно вечером по нью-йоркскому времени и рано утром по петербургскому. Там обсуждались темы, попадавшие в "тренды" в соцсетях, а фанатов шоу призывали выкладывать в Twitter смешные фразы, где бы обыгрывался заданный хэштег", - поясняют журналисты Джорджия Уэллс и Роб Барри. "Недавно Twitter Inc. предал огласке первый всеобъемлющий массив данных о деятельности российской организации "Агентство интернет-исследований", близкой к точке зрения Кремля; он показал, что аккаунт @midnight был одним из любимых для этой организации - он упоминался более 13 тыс. раз, согласно анализу, который провела наша газета", - пишет издание, подчеркивая, что аккаунт @HillaryClinton упоминался в твитах и ретвитах российских троллей всего лишь почти 6 тыс. раз, по данным Twitter. Аккаунт президента США в Twitter - @realDonaldTrump - упоминался российскими троллями 23 тыс. раз. В 2017 году канал Comedy Central закрыл шоу @midnight из-за снижения его популярности. Хардуик, утверждающий, что знать не знал о своей популярности в узких кругах в Петербурге, пошутил: "По-моему, российские тролли нас подвели. Значит, они могут протолкнуть кого-то в Белый дом, но не могут сделать так, чтобы Comedy Central не снимал шоу с эфира?" Газета возражает, что российские тролли прилагали большие усилия, но не все шутки получались меткими - "видимо, что-то утрачивалось при переводе". "Судя по обвинительным заключениям властей США и материалам российских репортеров, тролли "Агентства интернет-исследований" работают в офисе, делая в соцсетях множество записей, которые отвечают четким стратегиям таргетирования конкретных групп аудитории. Чтобы добиться своей цели - вносить максимальную смуту, - они были обязаны вновь и вновь затрагивать одни и те же темы, разобщающие людей. В США среди этих тем были стена на границе с Мексикой, огнестрельное оружие, движение "Жизни чернокожих имеют значение" и спор о футболистах НФЛ, которые вставали на колени во время исполнения государственного гимна", - говорится в статье. Издание напоминает: "Люди, связанные с "Агентством интернет-исследований", ранее отрицали связи с попытками вмешательства в выборы. Москва отрицает какие-либо усилия правительства с целью влияния на выборы 2016 года". Авторы продолжают: "Мотивы троллей, общавшихся с аккаунтом @midnight, остаются загадкой. По одной из гипотез, они пытались научиться шутить на английском языке. Со временем наиболее результативные аккаунты "фабрики троллей" в Twitter стали использовать мемы и шутки для увеличения колоссального числа своих фолловеров, а для этого им требовалось выяснить, как рассмешить американцев". Источник: The Wall Street Journal