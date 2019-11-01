Действительно ли растущие цены на табак уменьшают количество курильщиков?

"Пример Австралии поразителен: подняв цену на пачку сигарет выше 20 долларов, страна вдвое сократила число курящих", - пишет Le Figaro.

"В эту пятницу, 1 ноября, не только стартует месяц без курения (1 ноября во Франции стартует официальная кампания "Месяц без табака" при поддержке Минздрава страны - Прим. ред.) (...) Проводится четвертое повышение цен на сигареты с начала 5-летнего срока Эммануэля Макрона. К ноябрю 2020 года цена за пачку сигарет должна достигнуть 10 евро. Цель: снизить потребление табака", - указывает журналистка Сесиль Тибер.

"Это, безусловно, самая эффективная мера по сокращению курения", - говорит доктор Ив Мартине, председатель Национального комитета по борьбе с курением . Опираясь на исследования, профессор пульмонологии категорично заявляет: "если повысить цену пачки сигарет на 10%, потребление уменьшится примерно на 4%".

"(...) Механика такова, что, когда цены растут, те курильщики, которые курят периодически, покупают сигареты реже; те, которые курят ежедневно, станут себя ограничивать; а те, кто бросает курить, с меньшей вероятностью вновь за это возьмутся. Что касается молодых людей, то у них явно станет меньше шансов начать курить", - говорится в статье.

"Снижение потребления табака наименее ярко выражено в классах с высоким социально-экономическим уровнем, однако оно более заметно среди молодежи и людей с низкими доходами", - уточняет Ив Мартине.

"(...) С 1970-х годов продажи и цены зеркально отражают друг друга", - говорит Кристоф Паль, руководитель отдела индикаторов Французской обсерватории по наркотикам и наркомании. Чем выше цена, тем ниже продажи. Но меньшие продажи не означают, что стало меньше курильщиков", - указывает автор публикации.

"В департаментах, граничащих с другими странами, где табак дешевле, мы видим, что снижение продаж сильнее, чем в департаментах центральной Франции, - подчеркивает Кристоф Паль. - Это означает, что потребители пересекают границу, чтобы купить свою пачку сигарет. Но у нас нет инструмента, чтобы точно измерить, какая их часть бросает курить, а какая покупает сигареты за границей".

"(...) Доля взрослых курильщиков снизилась с 29% в 2016 году до 25,4% в 2018 году" - докладывает Кристоф Паль.

"(...) Несмотря на ворчливое брюзжание потребителей, как показывают многие исследования, все же есть хорошие результаты. В Австралии, например, где стоимость пачки сигарет Winfield выросла с 5 долларов в 1990 году до 22 долларов в 2015 году (рост на 440%!), доля курильщиков среди населения сократилась вдвое с 1980 по 2016 год и достигла 14 %. Аналогичные результаты наблюдаются в Южной Африке, хотя контрабанды там больше, чем в Австралии. Правительство Австралии в настоящее время намерено к 2020 году повысить цену за пачку сигарет до 40 долларов, что станет первым подобным случаем на мировом уровне. Во Франции индекс относительных цен на табак - показатель, позволяющий учитывать инфляцию - вырос с 80 в 1990 году до 280 в 2018 году, то есть увеличился на 350%", - отмечает Le Figaro.