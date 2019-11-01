Могут ли люди (снова) стать каннибалами?

"(...) В сентябре 2019 года шведский профессор Магнус Содерлунд взбудоражил общественное мнение, предложив институционализировать каннибализм на Западе ради борьбы с глобальным потеплением", - пишет Фанни Паризе, антрополог и врач в области социальной антропологии, специализирующаяся на инновациях и потреблении, в издании Slate.fr.

"Каннибализм представляет собой "поедание особей своего вида, для поедания людьми человеческой плоти используется термин антропофагия". Существует четыре основных типа каннибализма: питательный (или гастрономический), лечебный (или терапевтический), связанный с поеданием мертвых (поддержание контакта с мертвыми) и жертвенный (религиозный, боевой)", - поясняет автор статьи.

"Такая типология сгруппирована на основании определенных правил: близость между человеком, который поедает, и тем, кого поедают (эндоканнибализм и экзоканнибализм, кого съедают - умерших из своего сообщества или иностранцев?), их социальное положение (лидер, враг, родственник по восходящей или по нисходящей линии) и конечная цель этой практики (функциональная, культурная, символическая)", - указывает Париз.

"(...) Наше западное общество строилось на разделении производства и потребления мяса, что привело человека к отказу от символического аспекта, который регулировал его потребление, в пользу утилитарного и чисто функционального аспекта в отношении животных. Каково будущее плотоядного общества, каким станет человечество, возникшее из обществ, поддерживающих такие практики?" - задумывается эксперт.

"По мнению антрополога Клода Леви-Стросса, "мы все каннибалы". В этом отношении швейцарский антрополог Мондхер Килани отмечает, что применение определенных методов промышленных скотобоен помогает сократить расстояние между варварством и цивилизацией", - говорится в статье.

Возобновляя отношения с прошлым, которое человек вроде как хотел позабыть (римляне часто пили кровь, плоть осужденных была популярным блюдом в средневековом Китае), он придает каннибализму новый статус, как поясняет журналист Марк Де Бони: "Новая тенденция состоит в том, чтобы представить в положительном свете идею пожирания, и даже поддаться искушению сожрать другого человека, дабы увеличить свою силу, перешагнуть через себя или просто выйти из положения".

"Клод Леви-Стросс считает каннибализмом любую практику добровольного включения частей тела (человека или животного) в другое тело (человека или животного). Он сравнивает два явления, которые он приравнивает к практике каннибализма: возникновение дегенеративного заболевания куру (у народа из Папуа-Новой Гвинеи) и болезнь Крейцфельдта-Якоба, которые представляют собой случаи трансплантации органов, и называет это терапевтическим каннибализмом", - пишет издание.

"(...) Магнус Содерлунд - или Джонатан Свифт до него - предлагает придать официальный характер каннибализму ради выживания и приравнять его к обычному потреблению: надо сделать его экономически и экологически рентабельным. Являются ли непреодолимыми символические, экономические и санитарные барьеры, воздвигнутые вокруг вопроса о его распространении в нашем обществе? При каких условиях может быть мыслим неоканнибализм?" - задумывается автор статьи.

"На этот вопрос мы попытались ответить в 2018 году в рамках исследовательского проекта по питанию будущего, проводимого совместно с научным центром при лицее Martinière Diderot. Мы создали экстремальный сценарий с помощью методологии дизайн-фикшн: с целью исследовать нашу реальность по-разному с помощью возможных, вероятных и/или разрушительных вариантов будущего, посредством прототипирования иммерсивных сценариев, с целью стимулировать дебаты и переосмысление актуальных практик и представлений", - рассказывает автор публикации, один из соавторов исследования.

"Наглядная иллюстрация реализована в рамках "дизайн-фикшн о еде будущего": представлены три воображаемых этапа нового погребального ритуала: извлечение белков из тела умершего, потребление белков сообществом, захоронение тела в саду душ", - описывает Фанни Паризе. - (...) Этот иммерсивный сценарий предлагает рассмотреть каннибализм в качестве культурного варианта, ставит вопросы о возможности эволюции потребления белков отдельными лицами (в частности, животных белков) в контексте стремления уменьшить углеродный след, создаваемый их производством (интенсивное земледелие, агропродовольственные отходы)".

"(...) Выбор погребального обряда в качестве прототипа не безобиден и является частью множества нововведений в этом секторе, которые сумела определить дизайнер Элен Реват-Донтенвилл: стать деревом после смерти, погребальная комбинация, основанная на грибах, ускоряющих разложение тела, картонный гроб, техника аквамации или превращение человеческого тела в компост", - указывает автор.

"(...) В данном контексте возникает множество проблем - происходит революция в мясной отрасли, культивируемое мясо вызывает много споров, а также находит своего аналога в культуре человеческого мяса, что практикуется в Лионе компанией L'Oréal на ее "фабрике по выращиванию человеческой кожи" Episkin, чтобы тестировать косметику", - указывает антрополог.

"Похоже, что провокационная позиция Магнуса Содерлунда заставляет каждого из нас задуматься о месте человека в нашем обществе и, более глобально, на нашей планете: обречены ли мы на нарушение одного из самых укоренившихся в западном сознании табу, придавая официальный характер каннибализму ради того, чтобы выжить?" - резюмирует Париз.