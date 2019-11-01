Загадочный космический аппарат вернулся на Землю после рекордного полета

"Более двух лет беспилотный космический аппарат X-37B находился в космическом пространстве. Американские ВВС держат в тайне подробности его миссии", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

По данным американских ВВС, космический аппарат "тестировал космические технологии и проводил исследования на орбите. Что именно скрывается за этим, является строго охраняемой тайной. Поэтому уже во время предыдущих четырех миссий появлялись слухи о том, что США могут использовать космический аппарат для шпионажа или испытания нового оружия", отмечает журналист Янник Вигет.

"Эти домыслы подогревались и официальной информацией о том, что X-37B, среди прочего, проводил эксперименты для Научно-исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США. Согласно информации на ее сайте, лаборатория разрабатывает "военные технологии", например, лазерное оружие, которое в будущем можно будет устанавливать на самолетах".

"За первым полетом космического аппарата, состоявшимся девять лет назад, следило множество астрономов-любителей по всему миру. Они установили, что в течение всех четырех дней X-37B кружил вокруг Земли на высоте 410 км и пролетал над Северной Кореей, Афганистаном и другими интересными для США государствами. Эксперты говорили о новом шаге к милитаризации космоса", - пишет издание.

В общей сложности аппарат провел в космосе более 2,8 тыс. дней, что равняется почти 8 годам. На весну 2020 года уже запланирована новая миссия, говорится в статье.

"Небо больше не является границей для ВВС США и - если Конгресс даст согласие - для воздушно-космических сил США", - заявил начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн после последнего приземления аппарата. (...) В прошлом августе президент Дональд Трамп объявил о создании командования Космических сил США. "Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не окажется под угрозой", - заявил Трамп и вызвал мало энтузиазма в министерстве обороны и в американском парламенте. Новое подразделение американской армии может быть сформировано только с согласия Конгресса", - пишет Tages-Anzeiger.