Молодоженов обсчитывали в швейцарском посольстве в Москве

"Швейцарское правительство обвиняет сотрудницу посольства в Москве в присвоении десятков тысяч франков. Обвиняемая подала жалобу на посла Ива Россье", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Если обвинения подтвердятся, это будет означать, что Наталья П. действовала крайне бесцеремонно, - отмечает журналист Фабиан Фелльманн. - Бывшая сотрудница швейцарского посольства в Москве, вероятно, годами мошенническим путем получала деньги с помощью сразу трех махинаций. При подготовке официальных документов для желающих вступить в брак переводчица включала в счет фиктивные услуги и вымышленные сборы, присваивая деньги себе. (...) Во-вторых, благодаря поддельному свидетельству об инвалидности, получая зарплату в полном размере, она работала только на 80% и необоснованно получала компенсацию медицинских расходов. И, в-третьих, от имени посольства она выставляла фиктивные счета работодателю своего мужа, чтобы он мог получать комиссионные. Речь идет о сотнях поддельных документов".

Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) подало в России заявление в правоохранительные органы. По имеющейся информации, сумма ущерба составляет 5 млн рублей или около 75 тыс. франков.

"По данным EDA, ассистентку генконсула разоблачили благодаря одному внимательному гражданину. Гражданин Швейцарии намеревался заключить брак с россиянкой, подготовкой документов занималась Наталья П. Счет посольства показался паре подозрительным, так как они не получили подтверждающую квитанцию. Мужчина обратился в министерство иностранных дел, посольство вывело Наталью П. на чистую воду. В середине февраля ее временно освободили от занимаемой должности, в середине марта, после 17 лет работы в посольстве, она подала заявление об увольнении", - говорится в статье.

Наталья П. опровергает все обвинения в свой адрес. "Российская спецслужба настаивает на моем аресте", - говорит она. "Наталья П. считает себя жертвой заговора посла Швейцарии Ива Россье: он домогался ее, утверждает женщина. Она его якобы отвергла", - сообщается в публикации.

К тому же Наталья П., по ее собственным словам, вызывала неприязнь у главы дипмиссии как сотрудница. "Она высказывала несогласие с уменьшением объема медицинской страховки и выявила нарушения при проведении ремонта в посольстве. Поэтому Россье, по ее словам, с помощью своего заместителя хочет отправить ее в тюрьму. Наталья П. подала на них заявление (...)", - пишет издание.

По словам Натальи, невинной жертвой стал и ее муж. С июля он сидит в тюрьме, так как обманул своего работодателя на 150 тыс. франков. По мнению Натальи П., приговор был куплен, потому что ее муж перешел в конкурирующую компанию. "Она указывает на проблемы российского правосудия, которые подтверждает и низкий рейтинг страны в индексе верховенства закона World Justice Project. Российская уголовная юстиция занимает в нем 101 место из 126 стран".

"С марта Наталья П. неоднократно пыталась в электронных письмах донести свои аргументы до министра иностранных дел Иньяцио Кассиса и позднее президента Швейцарии Ули Маурера: ее якобы освободили от должности без проведения надлежащего расследования и она не получила окончательного расчета по страховым взносам, отпускам и сверхурочным. В середине августа она получила ответ: посольство расторгло договор на законных основаниях, а Наталье П. следует "немедленно прекратить" свою "клеветническую кампанию" против посла".

По заявлению женщины федеральное ведомство юстиции начало надзорное производство в отношении EDA, но ведомство дважды запрашивало отсрочку для своего ответа.

Согласно короткому ответу министерства на запрос издания, ведомство не усматривает нарушений в поведении посла и коллектива швейцарского посольства в Москве. Общение EDA, отмечает Tages-Anzeiger, вызывает вопросы. Неясно, как именно осуществлялось расследование обвинений в адрес Россье и почему ведомства предоставляют противоречивую информацию об увольнении женщины.

Министерство также не предоставило подробной информации о механизмах контроля. "Оно не пояснило, как женщина незаметно для остальных могла годами красть десятки тысяч франков. В ответе говорится лишь о том, что недавно в рамках внутреннего аудита московский консульский округ получил положительную оценку. При этом министру иностранных дел Мишлин Кальми-Ре еще в 2005 году пришлось признаться в наличии преступных махинаций в посольствах", - пишет Tages-Anzeiger.