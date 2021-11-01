"В реке плавают трупы": драма с беженцами на границе Польши с Белоруссией обостряется

"В последние недели резко возросло число беженцев, прибывающих в Германию по так называемому белорусскому маршруту. Только в октябре, по данным федеральной полиции, было официально зарегистрировано почти 5 тыс. беженцев. ЕС и, в частности, Польша обвиняют правителя в Минске Александра Лукашенко в том, что он заманивает беженцев с Ближнего Востока дешевыми рейсами и доставляет их к границе с помощью милиции и военных", - пишет немецкий журнал Focus.

"Благотворительные организации обвиняют Польшу в том, что она принудительно отправляет беженцев обратно в Белоруссию, не давая им права запросить убежище в ЕС. Тысячи беженцев с Ближнего Востока сейчас окружены пограничниками и военными с польской и белорусской стороны", - передает журналист Ульф Людеке.

"На восточной границе ЕС с Белоруссией жертвами этой бесчеловечной игры в пинг-понг, в которой беженцы оказались в ловушке между польскими и белорусскими пограничниками и военными, по официальным данным, уже стали девять человек. Но, по-видимому, еще до наступления зимы их количество значительно возрастет. По крайней мере, так считает Конрад Сикора, заместитель мэра приграничного города Михалово в Подляском воеводстве, где на границе с Белоруссией находится штаб-квартира пограничной полиции Польши".

"Защищать нашу границу с Белоруссией, которая является внешней границей ЕС, - это правильно и важно. Раньше через нее невозможно было пройти, потому что это в течение 30 лет обеспечивала Белоруссия. Даже когда 17 лет назад Польша вступила в ЕС, ситуация на границе оставалась такой же. Ситуация изменилась только в этом году из-за преступной политики Александра Лукашенко. Только тогда Польша поняла, что мы никогда с момента распада советской империи не занимались этой границей", - указал он в разговоре с изданием.

"Что касается помощи беженцам, то мы официально согласовали все наши действия с государственными органами. Месяц назад мы организовали "пункт помощи" на пожарной станции, который отлично работает при поддержке многих людей, а также пожарной службы. Со всех уголков Польши и даже Европы люди присылают нам деньги, продукты питания, санитарные принадлежности, одежду и игрушки. Помощь огромна, она невероятна, у нас тонны вещей. Мы передаем товары как здесь, в Михалово, непосредственно беженцам, так и в центры помощи беженцам и другие благотворительные организации, больницы", - рассказал Сикора.

Говоря о количестве прибывающих беженцев, собеседник издания отметил: "Сообщается, что каждый день границу пересекают около 1 тыс. беженцев. 500 отправляются обратно в Белоруссию польскими силами безопасности, 500 якобы попадают в страну".

"На мой взгляд, одной из причин введения чрезвычайного положения на приграничной территории было желание скрыть то, что мигрантов насильственно отправляют обратно. Некоторые беженцы рассказывают, что польские пограничники семь или восемь раз отправляли их обратно в Белоруссию, прежде чем им удалось выбраться из охраняемой зоны", - сказал Сикора.

Комментируя сообщения о девяти беженцах, погибших на границе, политик заявил: "Я очень сомневаюсь, что эта цифра верна. Как я слышал, на данный момент уже как минимум 70 погибших. Но есть также признаки того, что их может быть и 200. Несколько дней назад я слышал историю о протекающей у границы реке Свислочь. Говорят, что в воде там плавают трупы. И трупы тоже переправляют с одной стороны на другую, туда-сюда, между Белоруссией и Польшей. Ни одна из сторон не хочет их доставать".

"А несколько дней назад у казармы пограничной полиции прошла демонстрация группы, которая называет себя "Матери на границе". От одного из их призывов у меня кровь в жилах застыла. Они кричали: "Зачем вам машины с холодильниками на границе?". Это военные машины, я сам их видел. Номерные знаки и таблички на них были либо закрыты, либо сняты. Так что никто не может узнать, что они перевозят. Женщины говорят, что в машинах перевозят тела беженцев. Есть основания полагать, что их также используют для того, чтобы тайно подвозить мигрантов прямо к границе, чтобы насильственно выдворить их", - рассказал Сикора.

"В регионе, в котором сейчас объявлено чрезвычайное положение, не так много деревень, расположенных непосредственно на границе. Деревни маленькие, живут в них довольно пожилые люди, магазинов мало, да и те по размеру не больше, чем этот офис, в котором мы сидим. А солдат много. Если 100 из них друг за другом заходят в один и тот же магазин, они скупают все, что там есть. В магазине не остается ровным счетом ничего, и жители деревни могут ждать хлеба три дня, потому поставляются продукты не быстро. Ситуация действительно драматическая. В приграничной зоне действует военное положение", - подчеркнул собеседник издания.

"Границу нужно охранять. Но стена - это совершенно глупый проект, который обойдется примерно в полмиллиарда долларов. И при этом в мире нет ни одной стены, которая не дала бы людям пересечь границу. Стены в Берлине, Израиле и Мексике научили нас тому, что на каждую стену найдется лестница выше, чем сама стена. Большую часть этих денег было бы гораздо лучше вложить в новые приюты и учреждения, которые могли бы принять беженцев", - считает Сикора.