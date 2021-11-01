В Кремниевой долине мечтают зачать ребенка из клеток крови

"Американский стартап Conception пытается перетасовать карты репродукции. Если он достигнет своих целей, успешно разработав яйцеклетку с помощью донорства крови, то это позволит бесплодным женщинам без яичников и находящимся в стадии менопаузы, однополым парам или даже одиноким людям завести ребенка, генетически связанного со своими родителями", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Чамс Иаз.

"Поле возможностей для репродукции человека значительно расширяется. По крайней мере, теоретически. Но, по словам специалистов по фертильности, опрошенных журналом Technology Review Массачусетского технологического института (MIT), переход к практике является всего лишь "делом нескольких лет". В Кремниевой долине, стране технологических инноваций, особенно много говорят об одном человеке: Мэтте Крисилоффе. Если это имя ничего вам не говорит, то знайте, что он является главой крупнейшей коммерческой компании, специализирующейся на гаметогенезе invitro, процессе преобразования клеток крови в искусственные мужские или женские половые клетки, то есть сперматозоиды либо яйцеклетки", - говорится в статье.

"Его компания, получившая название Conception ("Зачатие"), в первую очередь, занимается формированием замещающих ооцитов у женщин, прибегающих к экстракорпоральному оплодотворению. "Очевидный рынок сбыта", - комментирует MIT в журнале Technology Review. Но Conception также намеревается превратить в эмбрионы все клетки крови, независимо от пола доноров, ", - поясняет автор статьи.

(...) "Его компания включилась в работу по созданию в лаборатории на основе донорской крови женщин первого "proof-of-concept-human-egg" - или, по-французски, первой "человеческой яйцеклетки, подтверждающей концепцию". Чего "пока не сделала ни данная компания, ни какая-то другая", - уточняет журнал. Тем не менее в начале этого года основатель отправил электронное письмо, в котором объявил, что Conception станет "первым в мире стартапом, который достигнет этой цели в не столь отдаленном будущем", и что его открытие будет "одной из важнейших из когда-либо созданных технологий".

"По мнению американского исследовательского института, последний пункт "не преувеличен". Потому что возможность генерировать запасы яйцеклеток - донорства которых недостаточно - "нарушит правила репродукции, в том виде, в каком мы их знаем", - пишет он. Женщины без яичников, например, из-за рака или хирургического вмешательства, смогут иметь биологически родственных детей... Яйцеклетки, сформированные в лаборатории, аннулируют возрастные ограничения для женской фертильности".

(...) "Однако создание яйцеклетки из простого образца крови сталкивается не только с научными трудностями. Важны также и этические вопросы. Данный процесс потребует проведения экспериментов на тканях человеческого плода, и "могут возникнуть неизвестные сценарии", - отмечает MIT Technology Review.

(...) "Также придется обходить вопрос о юридической ответственности в случае возникновения проблемы. Этот процесс способен открыть путь и для дизайнеров детей, -отмечает журналистка. "Если врачи могут сделать для пациента тысячу яйцеклеток, они также могут оплодотворить их всех и проверить их на лучшие эмбрионы, пометив их гены" - здоровье, интеллект, пол, телосложение и т. д. Более того, подобное генетическое редактирование окажется "не ограничено инструментами ДНК-инженерии, такими как CRISPR (первые генетически спроектированные дети в Китае в 2018 году)", - продолжает статья.

"Компания Conception, похоже, понимает, в каком направлении движется, что подтверждается в аргументации, присланной в этом году по поводу того, что на ее "искусственных яйцеклетках" станут возможными "масштабная геномная селекция и модификация эмбрионов". Отвечая на вопрос об этом в Массачусетском технологическом институте, Мэтт Крисилофф сказал, что возможность "в значительной степени исключить болезнь Паркинсона или Альцгеймера" является желательной.

"Превратить мужскую клетку "в здоровую яйцеклетку" должно оказаться труднее с научной точки зрения, однако Мэтт Крисилофф - сам гей - убежден, что это возможно. "Вопрос в том, когда, а не в том, если", - отвечает он. Все усилия компании направлены на создание первой "человеческой яйцеклетки, подтверждающей концепцию". Чтобы сформировать ее, у взрослого человека берут клетку, например, лейкоцит, а затем трансформируют ее в мощную стволовую клетку", - говорится далее.

"Такой процесс основывается на открытии британца Джона Гардона и японца СиньяЯманака, лауреатов Нобелевской премии 2012 года, которое "называется возможности перепрограммирования и позволяет ученым заставить любую клетку стать плюрипотентной, то есть сформировать любой другой тип ткани", - подчеркивается в сообщении Массачусетского технологического института. Полученные стволовые клетки должны затем превратиться в яйцеклетки. Этот шаг институт назвал "научным вызовом", поскольку яйцеклетки, в отличие от мышечных или жировых клеток, являются "одними из самых больших клеток в организме", и для их развития потребуется суррогатная мать или искусственная структура", - передает автор публикации.

(...) "Японские исследователи Кацухико Хаяси и Митинори Сайто уже добились значительного прогресса в этой области на мышах. В 2016 году они успешно трансформировали клетки кожи мыши в ооциты, вне их организма. В июле этого года они сообщили в журнале Science, что им удалось создать заготовки яйцеклеток мышей, то есть "воссоздать функциональные фолликулярные структуры, которые полностью способны поддерживать производство ооцитов".

"Два исследователя отправили электронное письмо в MIT Technology Review о том, что в настоящее время они работают над созданием "мини-яичников с человеческими стволовыми клетками, также с целью использования их для выращивания яйцеклетки". Им также удалось разработать яйцеклетки из клеток самцов мыши, но их развитие оказалось "серьезно нарушено" генами, присутствующими на хромосоме Y", - отмечается в статье.

(...) "На ежегодном собрании Американского общества репродуктивной медицины, состоявшемся на прошлой неделе в Балтиморе, биоэтик и профессор права Стэнфордского университета Генри Грили умолял игроков сектора искусственных яйцеклеток не спешить с продвижением своих исследований. Между тем, по его оценкам, для того, чтобы эта технология получила широкое распространение потребуется 15 лет", - резюмирует Le Temps.