Кремль голосует за Земмура

"После российских СМИ настала очередь кремлевских "аналитиков" международной стратегии горячо поддержать антиамериканскую и промосковскую программу крайне правого полемиста и предполагаемого кандидата в президенты Франции", - пишет журналист Le Nouvel Observateur Жан-Батист Ноде.

"На этот раз уже не только российские СМИ поддерживают Эрика Земмура, при этом совершая жесткие нападки против Эммануэля Макрона. Так, президент Франции, находившийся "в руках мировых финансов и американцев", чьи самые постыдные желания он готов был исполнять, официальным агентством РИА Новости сравнивается с "дорогой эскортницей, которая умеет и соблазнять, и подчиняться, но самое важное, она понимает, когда и что от нее требуется". В более теоретическом плане выступает влиятельный российский "аналитический центр" РУССТРАТ, близкий к Кремлю, который, судя по всему, вслух высказывает то, что думает Владимир Путин", - говорится в статье.

"РУССТРАТ возглавляет Елена Владимировна Панина, член правящей партии "Единая Россия", которая к тому же является видным членом комитета по международным делам Госдумы (нижней палаты парламента), - отмечает автор статьи. - 28 октября этот институт международных политических и экономических стратегий оценил, что "учитывая рост его популярности, вполне можно предположить, что Земмур сможет победить Макрона на президентских выборах". "И в этом случае", - воодушевляется "ящик для предложений" Кремля, полагаясь при этом на заявления предполагаемого кандидата, "не исключено, что мы увидим альянс Москвы, Парижа и Берлина, который будет противостоять англосаксам во главе с США и Великобританией".

(...) "Более четко выраженное, чем у Марин Ле Пен, "тяготение к России" со стороны Эрика Земмура и его восхищение Владимиром Путиным, которое он открыто провозглашал годами, воплощают самые смелые мечты Кремля. Как и его внешнеполитическая программа: выход Франции из НАТО и Евросоюза, а далее альянс с Россией. Простое, если не сказать упрощенное, земмуровское "стратегическое видение" вряд ли можно назвать оригинальным. По его мнению, Россия стала жертвой обширного англосаксонского заговора, нацеленного на то, чтобы помешать объединению европейского континента "от Атлантики до Урала", - передает журналист.

"Президент России Владимир Путин еще не высказывался об Эрике Земмуре и президентских выборах во Франции. И вполне возможно, что как человек осторожный, он никогда четко не заявит о своих предпочтениях. Однако "анализы" геостратегов, близких к Кремлю, и тон прессы, контролируемой российской властью, не оставляют никаких сомнений в выборе российской державы, которая начала разочаровываться в Марин Ле Пен. Теперь для Путина надеждой является Земмур. А мишенью - Макрон", - утверждает Ноде.

(...) "После Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США в 2016 году Эммануэль Макрон тоже стал тайной мишенью "органов" во время кампании 2017 года. В попытке дестабилизировать его, две службы по взлому компьютеров, связанные с российской военной разведкой ГРУ, атаковали электронную почту приближенных нынешнего президента. Незадолго до второго тура произошла утечка 20 тыс. электронных писем. Дело получило название "MacronLeaks". Из надежного источника в президентском лагере указывают на опасения по поводу того, что подобные российские атаки будут повторяться во время следующих президентских выборов, и что были приняты меры предосторожности", - отмечает издание.

"В ту пору Макрон уже был мишенью, а ультраправый кандидат Марин Ле Пен не была любимым протеже Владимира Путина. (...) Вместо того, чтобы во время президентских выборов 2017 года делать ставку на Марин Ле Пен, хозяин Кремля сделал ставку на шансы своего друга Франсуа Фийона, находившегося тогда в гораздо лучшем положении. Но данный кандидат увяз в "Пенелопагейте", деле о фиктивной работе своей жены, и был исключен в первом туре выборов. Кремль счел, что Фийон стал жертвой "заранее подготовленного удара"(...) Теперь же Франсуа Фийон вне гонки, Марин Ле Пен слабый боец, и Владимир Путин должен был бы воспринимать появление в президентской кампании Эрика Земмура как добрый знак провидения, - комментирует автор публикации. - Если же экс-журналист Le Figaro потерпит поражение, то нет никаких сомнений в том, что он тоже будет рассматриваться в Москве в качестве жертвы заговора, как иронично отмечает новостной веб-сайт The Russia Desk".