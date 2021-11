1 ноября 2021 г. Антон Трояновски и Дэвид Сэнджер | The New York Times Россия и США, соперники на мировой арене, без лишнего шума ищут области согласия (...) "Встреча на высшем уровне между Байденом и Путиным в июне в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами, включая три поездки в Москву высокопоставленных чиновников администрации Байдена с июля и новые встречи с российскими официальными лицами на нейтральной территории в Финляндии и Швейцарии. Сейчас идут серьезные переговоры о контроле над вооружениями, самые глубокие за последние годы. Главный советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию не подвергавшихся огласке виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой. Несколько недель назад - после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе по поводу того, какой объем информации раскрывать - Соединенные Штаты раскрыли имена и другие подробности нескольких хакеров, активно атакующих Америку", - пишет The New Yprk Times. "Теперь, как сказал один чиновник, США ждут, чтобы увидеть, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить, был ли Путин серьезен, когда говорил, что будет содействовать борьбе с атаками-вымогательствами и другими киберпреступлениями". "Официальные лица в обеих странах говорят, что эта череда переговоров пока не дала существенного результата, но помогает предотвратить выход российско-американской напряженности из-под контроля. Высокопоставленный чиновник администрации заявил сказал, что США "видят без прикрас" намерения Путина и Кремля, но считают, что они могут работать вместе по таким вопросам, как контроль над вооружениями. Чиновник отметил, что Россия тесно связана с Соединенными Штатами в деле восстановлении ядерной сделки с Ираном и, в меньшей степени, в отношении Северной Кореей, но признал, что есть много других областей, в которых русские "пытаются ставить палки в колеса", - говорится в статье. "Взвешенный подход Байдена получил одобрение во внешнеполитическом истеблишменте России, который рассматривает возросшую вовлеченность Белого дома как признак того, что Америка вновь готова к заключению сделок. "Байден понимает важность трезвого подхода, - указал Федор Лукьянов, видный московский внешнеполитический аналитик, консультирующий Кремль. - Самое главное, что понимает Байден - это то, что он не изменит Россию. Россия такая, какая она есть". "Для Белого дома переговоры - это способ попытаться предотвратить геополитические сюрпризы, которые могут сорвать приоритеты Байдена - конкуренцию с Китаем и внутреннюю повестку дня, сталкивающуюся с множеством проблем. Для Путина переговоры с самой богатой и могущественной страной мира - это способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности", - говорится в статье. "То, что русские ненавидят больше всего на свете - это когда ими пренебрегают, - говорит Фиона Хилл, которая занимала должность ведущего эксперта по России в Совете национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, прежде чем свидетельствовать против него на первых слушаниях по делу об импичменте. - Потому что они хотят быть важным игроком на сцене, и если мы не будем уделять им столько внимания, они найдут способы привлечь наше внимание". "Для Соединенных Штатов, однако, эти усилия чреваты риском, подвергая администрацию Байдена критике за то, что она слишком готова сотрудничать с возглавляемой Путиным Россией, которая продолжает подрывать американские интересы и подавлять инакомыслие. (...) В США чиновников особенно беспокоит деструктивный характер российской киберкампании. Раскрытие Microsoft новой кампании по проникновению в ее облачные сервисы и проникновению в тысячи американских правительственных компаний, корпораций1 и аналитических центров дало четко понять, что Россия игнорирует санкции, введенные Байденом после взлома Solar Winds в январе, - пишет газета. - По словам Дмитрия Альперовича, председателя исследовательской группы Silverado Policy Accelerator, это также представляет собой то, что сейчас выглядит как устойчивое изменение тактики России. Он отметил, что попытка подорвать инфраструктуру киберпространства Америки, а не просто взломать отдельные корпоративные или федеральные объекты, является "тактическим изменением направления, а не разовой операцией". "Россия уже нашла способы использовать стремление Байдена к тому, что Белый дом называет более "стабильными и предсказуемыми" отношениями, для получения уступок со стороны Вашингтона. Когда Виктория Нуланд, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, недавно попыталась посетить Москву для переговоров в Кремле, российское правительство согласилось не сразу. Нуланд, которую рассматривают в Москве как одного из самых влиятельных в Вашингтоне "ястребов" по вопросам России, была в черном списке лиц, которым запрещен въезд в страну. Но русские предложили сделку. Если Вашингтон одобрит визу высокопоставленному российскому дипломату, который не может въехать в США с 2019 года, то госпожа Нуланд может приехать в Москву. Администрация Байдена приняла это предложение", - сообщается в публикации. "Переговоры Нуланд в Москве были охарактеризованы как широкие, но в массе переговоров между США и Россией явно есть области, которые Кремль не хочет обсуждать: подавление Россией инакомыслия и обращение с заключенным в тюрьму лидером оппозиции Алексеем А. Навальный остались в основном без внимания, несмотря на неодобрение, которое Байден выразил по этому поводу в этом году". "Хотя Байден не увидит Путина лично на саммите G20 в Риме или на саммите по климату в Глазго, пресс-секретарь Путина Дмитрий С. Песков заявил в октябре, что еще одна встреча в этом году в том или ином формате между двумя президентами вполне реальна", - отмечается в публикации. (...) "Наиболее заметные переговоры между российскими и американскими официальными лицами касались того, что и те, и другие называют "стратегической стабильностью" - фраза, охватывающая традиционный контроль над вооружениями и опасения, что новые технологии, включая использование искусственного интеллекта для управления системами вооружений, могут привести к случайной войне или сократить для лидеров время принятия решений для избегания конфликта. Венди Шерман, заместитель госсекретаря, возглавляла делегацию по этим вопросам, и американские официальные лица называют их "светлым пятном" в отношениях. Были созданы рабочие группы, в том числе группа, которая будет обсуждать "новое оружие", такое как российский "Посейдон", автономная ядерная торпеда". "В то время как чиновники Пентагона говорят, что их главной долгосрочной угрозой является ядерная модернизация Китая, Россия остается непосредственной проблемой. "Россия по-прежнему является самой непосредственной угрозой просто потому, что у нее развернуто 1550 единиц ядерного оружия", - заявил журналистам в четверг генерал Джон Э. Хайтен, который через несколько недель уйдет в отставку в качестве заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. (...) Путин, прекрасно разбирающийся в тонкостях дипломатических сигналов после более чем 20 лет пребывания у власти, приветствует такие жесты уважения. Аналитики отметили, что он недавно также послал свой собственный сигнал: на вопрос иранского гостя на конференции в октябре, ознаменовал ли уход Байдена из Афганистана упадок американской мощи, Путин ответил, высоко оценив решение Байдена и отвергнув мнение о том, что хаотический выход окажет долгосрочное влияние на имидж Америки", - говорится в публикации. (...) Источник: The New York Times