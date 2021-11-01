Что говорит мой человек?

"Собаки могут распознавать отдельные слова в потоке речи, и это требует довольно сложных расчетов", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Собаки делают это так же, как дети в возрасте восьми месяцев, которые способны определять новые слова задолго до того, как начнут понимать их значение, пишет группа исследователей под руководством венгерского ученого-этолога Марианны Борос из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште в научном журнале Current Biology".

"Собаки, как и дети, производят сложные вычисления, чтобы определить, где в потоке речи заканчивается одно слово и начинается другое. При этом они ищут повторяющиеся паттерны, точнее слоги, и делают вывод: слоги, которые часто встречаются вместе, вероятно, являются словами, а те, что не встречаются, скорее всего, ими не являются", - пишет издание.

"Распознавание закономерностей не является типично человеческой способностью, - говорит Марианна Борос. - Многие животные учатся на основе закономерностей в окружающей их среде". Ученые-этологи называют эту способность "статистическим обучением". Например, только что вылупившиеся птенцы, которым показывают последовательность фигур, таких как круги, треугольники и квадраты, могут понять, какие из них часто встречаются вместе. В реальной жизни такая способность, вероятно, помогает им быстро осознать, кто принадлежит к их семье, а кто нет".

"Однако, по мнению исследователей, распознать слова в потоке речи еще сложнее: "Недостаточно подсчитать, как часто определенные слоги встречаются вместе", - пишут они. Скорее, необходимо рассчитать, насколько велика такая вероятность".

"Было доказано, что мозг детей способен решать такие задачи в возрасте восьми месяцев. И, по-видимому, это умеет и мозг собак. (...) В первом эксперименте исследователи-этологи воспроизводили бессмысленные слова из двух искусственно созданных языков 19 собакам таких разных пород, как лабрадудль, такса и пиренейская горная собака. Пока собаки слушали слова вроде "даропи", "голату" и "тибудо", записывалась электроэнцефалограмма их мозга. При этом вначале она показала, что мозговые волны собак различались в зависимости от того, слышали ли они часто или редко встречающиеся слова. Но энцефалограмма также показала различия в восприятии слогов, которые всегда встречались вместе, и слогов, произносимых вместе лишь иногда - даже когда все компоненты слова встречались одинаково часто. Это означает, что собаки не только фиксируют частоту употребления слов, но, как и люди, также рассчитывают вероятность совместного использования слогов, говорит Лилла Мадьяри, которая также работает в Будапештском университете и принимала участие в исследовании".

"То, что мозг собак обрабатывает язык так же, как и мозг человека, показал второй эксперимент. Здесь животные во время воспроизведения слов лежали в магнитно-резонансном томографе. Он показал, что у собак были активны те же области мозга, что и у людей".

"Приобрели ли собаки способность анализировать язык благодаря сосуществованию с людьми? Или этот вид статистического обучения не так уж редок в животном мире? Если это так, то, по крайней мере, предпосылки для развития сложного языка, который считается уникальной особенностью вида Homo sapiens, не были бы чисто человеческим достижением", - резюмирует Süddeutsche.