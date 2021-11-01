Агент, Ян Марсалек и формула "Новичка"

"Сотрудник австрийского ведомства по защите конституции подозревается в передаче информации России, возможно, включающей документы немецких спецслужб. Бывший член правления Wirecard Ян Марсалек также мог получать от него секретные данные", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В это солнечное воскресное утро в конце января мужчина еще сидел в пижаме в кресле на кухне, когда в его квартиру ворвались полицейские, - повествуют авторы статьи. - (...) Как только мужчина увидел полицейских, он схватил свой мобильный телефон, лежавший на кухонном столе, и попытался его разбить. Сотрудники полиции попытались выхватить у него iPhone, завязалась борьба, (...) но подозреваемому, по-видимому, удалось повредить мобильный телефон до такой степени, что номера телефонов и текстовые сообщения не сохранились. Позже во время допроса он сказал, что оказывал сопротивление, потому что подумал, что это были не полицейские, а грабители. Он также сказал, что не пытался уничтожить свой мобильный телефон".

"Человек, оказавший столь яростное сопротивление при аресте 24 января 2021 года, - это не просто подозреваемый мелкий преступник. В течение многих лет он был влиятельным следователем BVT, Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом - австрийской спецслужбы. Но уже некоторое время прокуратура Вены ведет расследование в отношении агента, в частности, подозревая его в разглашении государственной тайны и незаконной передаче конфиденциальных данных полиции. Его зовут О. Эджисто О.".

"Многие годы его начальником в BVT был Мартин В. После ухода из ведомства он работал на Яна Марсалека и считался близким доверенным лицом бывшего члена правления Wirecard. Есть люди, которые утверждают, что Мартин В. даже был своего рода внешним руководителем службы безопасности Wirecard - что сам бывший высокопоставленный чиновник отрицает. Он также помог Марсалеку бежать 19 июня 2020 года, организовав для него частный самолет из Бад-Вёслау в Австрии в Минск в Белоруссии. (...) Даже после побега Марсалека они еще некоторое время поддерживали связь", - говорится в статье.

"По данным австрийских следователей, В. по поручению Марсалека передавал своему другу Эджисто О. имена, информацию о которых тот затем запрашивал через базы данных BVT. Якобы для проверки кредитоспособности деловых партнеров Wirecard AG в сфере бизнеса онлайн-игр. С конца 2018 года В. передал О. около 25 имен для запроса по ним данным для скрывшегося экс-члена правления Wirecard, признался В. на допросе в конце января. В отношении некоторых имен Марсалек также хотел узнать, имели ли соответствующие лица связи с другими спецслужбами. О. заявил, что с 2017 года не имеет доступа к базам данных управления по защите конституции. Венские следователи, однако, считают, что он получал эти данные через доверенное лицо в федеральном ведомстве", - пишет издание.

"Во всяком случае во время обыска в январе следователи нашли у Эджисто О. различные документы, связанные с Яном Марсалеком и Мартином В. Среди них были сделанные от руки записи О. На листе бумаги формата А4 под датой "19 июня 2020 года" он записал несколько регистрационных номеров автомобилей, а также информацию о внешности водителей. Следователей заинтересовало, почему О. делал такие записи именно в день побега Марсалека. Может быть, он хотел проверить предполагаемых преследователей? Нет, сказал О., он просто так долго был полицейским, что это стало его манией. Следователи ему не верят. Во время допроса О. упорно отказывался давать какую-либо информацию о Яне Марсалеке".

"Что, возможно, связано с формулой "Новичка", - отмечает Süddeutsche. - Того самого нервно-паралитического вещества, с помощью которого российские агенты пытались убить британского двойного агента Сергея Скрипаля весной 2018 года, и которое в прошлом году чуть не погубило критика Кремля Алексея Навального".

"На прошлой неделе в Вене отстранили от должности посла Австрии в Джакарте. До 2020 года Йоханнес П. был генеральным секретарем министерства иностранных дел и, таким образом, самым высокопоставленным дипломатом Австрии. Теперь же его подозревают в злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны, поскольку он, вероятно, передал строго конфиденциальное досье Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В документе содержится анализ ядовитого коктейля, которым хотели отравить Скрипаля, и точный состав нервно-паралитического вещества".

"По данным прокуратуры Вены, П. получил строго конфиденциальный документ ОЗХО в своем ведомстве в начале октября 2018 года. Два дня спустя, 5 октября, он встретился с О. На восстановленном мобильном телефоне О. следователи обнаружили видеозаписи секретного досье ОЗХО, сделанные в этот день".

"Возможно ли, что вскоре после этого О. передал документ с формулой "Новичка" Яну Марсалеку? Он категорически отрицает это. Однако, согласно расследованию Financial Times, тогдашний член правления Wirecard хвастался документом перед инвесторами в Лондоне в середине октября 2018 года и всем показывал его".

"Марсалеку уже давно приписывают связи с российской спецслужбой. Они, вероятно, есть и у бывшего агента О. В 2017 году сотрудник ведомства по защите конституции попал под прицел следственных органов Австрии. Сообщается, что в январе 2017 года тогдашний глава BVT Петер Гридлинг был впервые проинформирован американской разведывательной службой ЦРУ о том, что из его ведомства произошла утечка информации к россиянам. В ноябре американцы якобы снова предупредили Гридлинга: О. отправлял секретные документы со своего служебного адреса электронной почты на личный аккаунт в G-mail. Тогда глава BVT написал заявление на своего сотрудника О. Его освободили от должности и перевели в Академию безопасности".

"Во время обыска в январе прошлого года австрийские следователи обнаружили в его доме в Каринтии щекотливые документы. Они нашли множество секретных документов дружественных спецслужб.(...) Пока нет доказательств того, что документы из этого досье передавались России. Однако венские следователи полагают, что в Москву было отправлено "множество данных".

"Уже в 2019 году члены так называемого Бернского клуба, неформального объединения европейских спецслужб, выставили Австрию за дверь. Не только, но и из-за предполагаемой передачи О. данных в Россию".

"О., который уже снова находится на свободе, отрицает, что передавал документы российским спецслужбам. Он якобы отправлял конфиденциальные документы на свой личный адрес электронной почты "в учебных целях". Он сказал, что они нужны ему для подготовки "следователя под прикрытием". Это были исключительно старые документы, которые не были засекречены. Отправлять электронные письма в Россию - это "безумие", сказал он в интервью австрийскому интернет-изданию Zack-Zack. "Никто бы не стал этого делать", - передает Süddeutsche Zeitung.