1 ноября 2021 г. Робин Диксон | The Washington Post Внутри российской "четвертой волны": рекордное количество смертей, глубокое разочарование и множество обвинений "Профилактический мед осмотр в середине сентября чуть не стоил Александру Иванову жизни. Поликлиника была забита людьми, почти все были без масок. "И не дистанцировались", - говорит он: обычное явление в российских общественных местах и в транспорте. (...) Через три дня он заболел коронавирусом и попал в реанимацию в Екатеринбурге на Урале. 47-летний житель, который не был вакцинирован, наблюдал, как умирают другие пациенты, думая, что он следующий. Катастрофическая "четвертая волна" в России - это предостерегающий рассказ о провале кампании вакцинации, демонстрирующий трудности с корректировкой курса после сбивчивых, неоднородных сигналов правительства о Covid-19", - пишет The Washington Post. "Меры по борьбе с пандемией в России начались со строгого локдауна в начале 2020 года и были отменены перед решающим июльским голосованием по конституционным изменениям, - напоминает газета. - Этим летом Москва ввела QR-коды для подтверждения статуса вакцинации при входе в бары, рестораны и кафе, но через несколько недель от этой непопулярной меры отказались. Некоторые аналитики говорят, что недоверие россиян к властям и скептицизм к врачам - еще с советских времен - помогает объяснить сдержанность страны в отношении вакцинации. Другие обвиняют антивакцинных активистов и бушующую в соцсетях дезинформацию". "Но в результате Россия остается горячей точкой пандемии, в то время как страны с более высоким уровнем вакцинации снимают ограничения. Почти ежедневно отмечается мрачный рекорд смертей в России: более 1100 смертей в день, по официальным данным. По мнению многих независимых аналитиков, эти цифры все еще занижены. Больницы испытывают трудности, а владельцы малого бизнеса возмущены повторным введением ограничений, включая частичный локдаун с четверга", - передает издание. "На фоне того, как власти преуменьшали значение кризиса до сентябрьских парламентских выборов, уровень вакцинации в России был одним из самых низких в мире, - указывает газета. - В последние недели официальные лица стали чаще предупреждать о коронавирусе и необходимости вакцинации. Минздрав России заявляет, что с 14 октября оно полностью вакцинировано 8 млн россиян, в результате чего общее количество вакцинированных составляет 50,9 млн человек, или около 35% населения. По данным британской лаборатории Global Change Data Lab, в Канаде этот показатель составляет 74%, в Японии - 72%, во Франции - 68%, в Великобритании - 67%, в Германии - 66% и в США - 57%". (...) "Петербургский врач Лев Авербах чувствует себя так, как будто борется с волной невежества, апатии и дезинформации. "Мне уже невмоготу объяснять людям, что это за вирус и почему им нужно вакцинироваться. Сопротивление со стороны населения огромное", - сказал он в интервью. "Другой врач, Сергей, работающий в "красной зоне" - отделении, где лечат коронавирус - региональной больницы, больше не испытывает особого сочувствия к невакцинированным пациентам. Он просто думает о щедрых бонусных выплатах в красной зоне, что означает, что он зарабатывает вдвое больше своей обычной зарплаты. "Но мы, врачи, занимающиеся Covid, сейчас очень циничны из-за этих ковидных платежей. Для нас Сovid - это хорошо, как бы ужасно это ни звучало", - сказал доктор, который говорил на условиях анонимности из-за страха перед карательными мерами. - Для нас чем хуже ситуация с Сovid, тем лучше", - сказал он, имея в виду премии врачей. "Несколько месяцев назад он опросил каждого из 120 пациентов с коронавирусом, находящихся под его непосредственным наблюдением, вакцинированы ли они. Все сказали "нет", сославшись на расплывчатые причины, такие как "побочные эффекты или генетические проблемы", - сказал он. "Его больнице на 200 коек было приказано добавить 70 дополнительных коек, когда заболеваемость достигла пика. "И не было места, куда ставить койки. Нам приходилось втискивать кровати в коридоры, в операционнын, везде, где только можно было найти место, рассказывает доктор. Пациентов без заболеваний, связанных с коронавирусом, преждевременно отправляли домой, говорит он, но вскоре они возвращались, еще более больные, чем прежде", - говорится в статье. (...) "Российские власти распорядились о частичном локдауне, чтобы восстановить контроль, включая нерабочую неделю до 8 ноября. Но, по словам туристических агентств, цитируемых в российских СМИ, вместо того, чтобы оставаться дома, многие люди уезжают в отпуск в Египет, Турцию или на российское побережье Черного моря", - указывает издание. (...) Маргарита Симоньян, главный редактор государственного RT, заявила в Telegram (...) 20 октября: "Поначалу антипрививочники вызывали у меня объяснимое сочувствие. Люди опасаются, людям не объяснили, люди растеряны". Но теперь она называет их угрозой для жизни детей. "Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц - это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу", - написала Симоньян. "Но Татьяна Становая, аналитик московского аналитического центра R. Politik, считает, что в большей степени следует винить неоднородные сигналы со стороны президента Владимира Путина и его сопротивление обязательной вакцинации. "Если бы в какой-то другой стране была такая же информационная политика, как в России, - сказала она, - все было бы так же". В написании статьи приняла участие Наташа Аббакумова Источник: The Washington Post