1 октября 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Михаил Ходорковский, самый могущественный критик Путина в изгнании, должен был бы бояться за свою жизнь, но не боится "Почему Михаил Ходорковский все еще жив? Очень много критиков российского президента Путина и его спецслужб были убиты, умерли или едва не умерли при загадочных обстоятельствах в своей стране и за рубежом", - пишет в своей статье в The Daily Beast журналистка Анна Немцова, называя Ходорковского "бесспорно, самым значительным оппонентом Путина в изгнании". "Недавно я получил информацию о направленной против меня попытке убийства, о которой был отдан приказ. Когда мои каналы в Москве проинформировали меня о планируемой спецоперации, я отправил ответные послания, заявив: "Это тоже не останется незамеченным". Вот так мы ведем информационную войну с Кремлем", - сказал Ходорковский в интервью изданию. Автор пишет: "Экс-олигарх не предоставил Daily Beast каких-либо доказательств угрозы в свой адрес. Но на фоне обвинений и контробвинений, а также порой смехотворных отрицаний в СМИ, контролируемых Кремлем, налицо нарастающая, кумулятивная негативная реакция в адрес России из-за заказных убийств, предположительно организованных путинскими службами. Даже президент США Трамп, дружески относящийся к Путину, был вынужден смириться с санкциями и действиями по дипломатической линии. Если бы убили Ходорковского, последствия могли бы оказаться еще драматичнее. Но это не означает, что он в безопасности". "В Москве много тех, кто считает себя ответственными за предотвращение моего убийства, - сказал Ходорковский в интервью изданию. - Они осознают, что люди во власти, принимающие решения, сошли с ума; у правоохранительных органов нет нужды меня убивать, поскольку я не имею отношения к их деятельности. Но контроль над оппозицией - их обязанность на работе, так что они обязаны выполнять приказы президента". "Они (источники. - Прим. авт.) говорят мне, что Путин не осведомлен об этом приказе меня убить, но я уверен, что Путин хорошо информирован", - сказал Ходорковский. Он также заявил: "С моей точки зрения, очевидно, что либо Путин приказал совершить атаку с отравлением на Скрипаля, либо его спецслужбы вырвались из-под контроля, а это тоже его вина". "После убийства Немцова кое-кто позвонил мне и сказал, что в списке на уничтожение четыре человека и в их числе - я, - сказал Ходорковский в интервью изданию. - Они также сказали, что из выделенного бюджета в 24 млн рублей группа потратила всего 17 млн". "Сегодня Ходорковский и его организация "Открытая Россия" руководят десятками медийных, образовательных и правозащитных отделений по всей России; их сотрудники организуют семинары и конференции, защищают арестованных активистов оппозиции и помогают НКО и группам гражданского общества в регионе", - пишет издание. "В кругах российских либералов Ходорковского часто критикуют за наивность и оторванность от реальности, особенно когда речь идет о контроле работы его собственных сотрудников", - утверждает издание. "Часто случается, что одна из его медиа-групп не знает, что делают другие; его сотрудники тратят кучу его денег, мало чего достигая; иногда я гадаю, как он стал миллиардером", - говорит Елена Панфилова (Transparency International). "Недавно одна из расследовательских групп Ходорковского, известная как центр "Досье", раскопала информацию, которая могла бы оказать влияние на расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. Она раздобыла электронные письма, предположительно отправленные живущим в Техасе американским бизнесменом российского происхождения Симоном Кукесом (который пожертвовал 283 тыс. долларов комитету политических действий "Победа Трампа" (Trump Victory PAC) Вячеславу Павловскому, экс-послу России в Норвегии, а ныне вице-президенту РЖД", - говорится в статье. Напомнив, что весной 2003 года Кукес стал вице-президентом ЮКОСа, издание приводит комментарий. "Не думаю, что в Кремле хоть кто-то когда-то относился к Кукесу серьезно, и маловероятно, что Трамп прислушался к жалкому пожертвованию Кукеса на кампанию", - сказал в интервью изданию Алексей Кандауров, в прошлом глава аналитического отдела ЮКОСа. "Другой из журналистских проектов Ходорковского имел фатальные последствия для участвовавших в нем журналистов, и в то время как он хочет раскопать правду о действиях Путина, российских спецслужб и олигархах, которые служат и первому, и вторым, он также хочет выработать более эффективные способы защиты тех, кто расследует это в интересах общества. В начале месяца филантроп создал новый фонд "Справедливость для журналистов" после того, как три российских журналиста-фрилансера были убиты при расследовании деятельности российских частных военных компаний в Центральноафриканской Республике", - говорится в статье. "Усилия, предпринимаемые им для защиты журналистов во всем мире, - благородные и редкостные, я сделаю все, чтобы помочь Ходорковскому создать систему предотвращения, уберечь репортеров от убийств", - говорит Панфилова. "Согласно рабочей версии расследования убийства, которая есть у нас сейчас, это были русские киллеры, - сказал Ходорковский в интервью, говоря об убийстве в ЦАР. - Вначале они застрелили одного из трех журналистов, а затем получили приказ прикончить остальных". Сообщив, что организация Ходорковского будет отслеживать применение насилия к журналистам не только в России, но и в мире, издание пишет: "Во времена, когда нет никакой надежды на то, что государственные институты будут защищать людей от злоупотреблений могущественных лиц, Ходорковский сказал: "Журналисты - последняя невоенная линия обороны, которая осталась у гражданского общества в его борьбе с авторитарными режимами". Источник: The Daily Beast