Россия хранит молчание относительно радиоактивного выброса

Через год после предполагаемого выброса радиации на заводе "Маяк" на Южном Урале многие вопросы так и остались без ответа, говорится в статье на сайте немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

"Несмотря на доказательства в пользу того, что за повышением уровня радиации, зафиксированным во многих странах Европы, стоит инцидент на заводе "Маяк", пользующемся недоброй славой, российские власти продолжают противодействовать детальному расследованию. Об этом стало известно из ответа Федерального министерства экологии Германии на запрос, поступивший от партии "зеленых", - сообщает автор.

Эта ситуация, пишет автор публикации Стивен Гейер, не только обнажает слабые стороны действующей Международной конвенции о раннем оповещении, принятой после катастрофы на АЭС в Чернобыле. "Федеральное правительство в связи с неполученными ответами на многие вопросы опасается, что подобные инциденты могут повторяться".

Как отмечает журналист, то, что известно об этом третьем по масштабу - после катастроф на АЭС в Чернобыле и на "Фукусиме" - инциденте, основывается на измерениях и расчетах западноевропейских мониторинговых служб. Ровно год назад в Германии, Италии и Австрии было обнаружено облако радиоактивного рутения-106, которое прошло над Европой. "На Южном Урале, говорится в ответе министерства, (...) было зафиксировано "значительное" превышение нормальных показателей".

"Федеральное правительство исходит из того, что данному радиоактивному выбросу должен быть присвоен 3-й уровень по Международной шкале ядерных событий (INES). (...) Из России в тот момент никаких предупреждений не поступало", - говорится в статье.

В России, пишет автор статьи, была создана специальная комиссия по расследованию - правда, не при государственном надзорном органе, а при РАН, отмечает журналист. "Комиссия между тем не смогла далеко продвинуться в расследовании, поскольку, как сообщается, ей было предоставлено недостаточно данных".

"Имеющиеся данные и снимки со спутника указывают на завод "Маяк" в Челябинске как на место радиоактивного выброса", - сообщается далее.

По мнению представителей фракции "зеленых", сегодня необходимо произвести измерения в близлежащих областях, особенно вокруг самого завода. Кроме того, отмечает Сильвия Коттинг-Уль, возглавляющая комитет по защите окружающей среды в Бундестаге, которая и направила запрос, "следует реформировать Международную конвенцию о раннем оповещении".

На сегодняшний день, замечает автор, конвенция не вступает в силу до тех пор, пока государство утверждает, что на его территории не было зафиксировано никаких опасных выбросов и доподлинно неизвестно об источнике, чтобы можно было оказывать давление в рамках механизмов конвенции.