1 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Дело Скрипаля" обрастает новыми подробностями Британская пресса публикует выдержки из книги журналиста "Би-би-си" Марка Урбана "Дело Скрипаля", построенной на интервью с перебежчиком ГРУ. По словам Скрипаля, он пытался уволиться из ГРУ, потому что "чувствовал себя преданным Горбачевым и Ельциным". Жена Скрипаля, выезжая за рубеж, передавала кураторам из MI-6 секретные сведения, записанные невидимыми чернилами. Между тем британский корреспондент побывал на малой родине Анатолия Чепиги, а российский журналист, разоблачивший предполагаемого отравителя, бежал из России. "Сергей Скрипаль: я помог MI-6, когда Россия меня подвела" - под таким заголовком опубликован материал в британской The Times. Автор статьи Генри Воэн пересказывает фрагменты книги журналиста "Би-би-си" Марка Урбана "Дело Скрипаля" (The Skripal Files), построенной на интервью с бывшим российским агентом-перебежчиком. "По словам Скрипаля, британская разведка завербовала его в 1996 году, когда его трехлетняя командировка в Испанию близилась к концу. Из-за этого решения он станет жертвой Кремля и, как утверждается, в марте будет отравлен "Новичком" в Солсбери", - говорится в статье. Скрипаль рассказал Урбану, что пытался уволиться из ГРУ за год до приезда в Мадрид, потому что чувствовал себя преданным Горбачевым и Ельциным. В книге Урбана рассказано, как Скрипаля завербовал молодой агент MI-6, фигурирующий под ненастоящим именем Ричард Бэгналл. "Он согласился передавать информацию за деньги при условии, что, если что-то пойдет не так, у него будет путь к отступлению, в том числе документы и паспорт", - передает Воэн. Первому за 30 лет агенту MI-6 внутри ГРУ дали кодовое имя "Немедленный" (Forthwith). Вскоре он вернулся в Москву, где ему было поручено руководить управлением кадров ГРУ. Встречаться с кураторами из MI-6 в России было слишком опасно, и Скрипаль придумал другой способ передачи информации. В 1997 году его жена Людмила и дочь Юлия поехали отдыхать в Аликанте, где передали куратору Скрипаля подарок - русский роман. "Когда Бэгналл вернулся в Лондон, эксперты обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами. На следующий год в Малаге жена Скрипаля передала второй том с новыми секретами", - говорится в статье. Скрипаль ушел из ГРУ в 1999 году, но продолжал работать на MI-6 вплоть до ареста в 2004-м, напоминает издание. Журналист британского издания The Telegraph побывал на малой родине Анатолия Чепиги, который, согласно журналистским расследованиям, является одним из отравителей Скрипалей. "Человек, обвиняемый в отравлении Сергея Скрипаля, вырос в семье, имевшей связи с российской армией, и поступил учиться на офицера сразу после окончания школы, как утверждают жители его родного городка (так в оригинале, ниже Березовка названа деревней. - Прим. ред.) у китайской границы", - пишет Алек Лун. "Здешние соседи вспоминают полковника специальных сил [Анатолия Чепигу], которого Британия разыскивает за атаку с применением нервно-паралитического вещества, с нежностью - как сознательного ученика и заядлого спортсмена, чья блестящая военная карьера стала поводом для гордости для его семьи", - говорится в статье. "Многие соседи и знакомые в родной деревне Чепиги в 5 тыс. миль восточнее Москвы подтвердили в интервью Daily Telegraph - первому западному изданию, чьи журналисты посетили эти места, - что Боширов и Чепига - один и тот же человек", - говорится в статье. "Два выпускника [Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске] сказали в интервью Telegraph, что учились с Чепигой, и его имя указано в списке вместе с именами других выдающихся выпускников на мемориале, находящемся там", - говорится в статье. "Местные жители шокированы тем, что их бывшего соседа обвинили в попытке убить Скрипаля, несколько человек усомнились в обвинениях и в том, что отравление вообще было", - пишет автор. Между тем "один из журналистов, заявляющих о разоблачении истинной личности подозреваемого в отравлениях в Солсбери, бежал из России, опасаясь, что сотрудники органов безопасности планируют обвинить его в причастности к заговору с целью убийства президента Путина", передает корреспондент The Times Марк Беннеттс. Сергей Канев, работающий на оппозиционный сайт The Insider, выразил опасения, что ему и главному редактору Роману Доброхотову может грозить арест. "Вероятнее всего, откроют уголовное дело о разглашении гостайны. Будут искать и обвинят авторов расследования, включая меня и Романа Доброхотова", - заявил Канев, прежде чем уехать из России в неизвестном направлении. "Доброхотов, находившийся в Британии на момент публикации доклада, в котором сообщается имя полковника Чепиги, вернулся в Россию в пятницу", - добавляет автор статьи. "Канев работал также над злосчастным расследованием деятельности поддерживаемых Кремлем наемников в Центральноафриканской Республике", - пишет Беннеттс. Расследование финансировал Михаил Ходорковский. Не называя источников, Ходорковский сообщил, что сотрудники российских спецслужб планируют обвинить Канева в "организации теракта против главы государства". Он добавил: "Мы были вынуждены вывезти его из страны".