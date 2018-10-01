Мечеть как символ разобщенности

Что останется после этого странного визита президента Турции Эрдогана в Германию с его двусмысленными посланиями? - задается вопросом постоянный автор Kӧlner Stadtanzeiger Карстен Фидлер. Приходит однозначное понимание того, что так больше продолжаться не может: ни в Кёльне, ни во всей Германии.

"Обер-бургомистр города Хенриетте Рекер поступила правильно, решив не присутствовать на открытии мечети в Кёльне" и не пожелав быть статистом в этом балагане, считает автор статьи.

По мнению журналиста, церемония открытия мечети стала не только "упущенным шансом, но и уникальным явлением: президент Турции торжественно открыл на территории другого государства религиозное заведение, им же финансируемое и управляемое. Городу Кёльну, который благосклонно относится к проекту, бесцеремонно указали на то, что он остался не у дел".

"Тот факт, что важные должностные лица Кёльна оказывали поддержку строительству мечети, поскольку воспринимают живущих здесь мусульман как часть общества, для Ditib (турецко-исламский союз по делам религии. - Прим. ред.) при организации церемонии не играло никакой роли. Немецкое общество было вынесено за рамки", - говорится в статье.

Религиозно-политические функционеры Эрдогана превратили мечеть в "символ разобщенности". "Это печально", - пишет автор и выражает надежду на то, что ситуация когда-нибудь изменится. Журналист уверен в том, что настало время изменить политический курс в отношении самого Ditib. "Союз, который изначально ценился за вклад в процесс интеграции, сегодня перестал быть надежным партнером. Напротив, он превратился в "длинную руку" Эрдогана, при помощи которой он хочет влиять на турецкую диаспору в Германии".

По мнению Фидлера, "следует подвергнуть тщательной проверке политическую, финансовую и институциональную помощь, оказываемую союзу". Автор призывает к новой форме диалога между турками, проживающими на территории ФРГ, и немцами по происхождению, которая не имела бы отношения к Ditib.

"На стадии планирования мечеть задумывалась как показательный проект межрелигиозного диалога, открытая площадка для общения мусульман и христиан. Сегодня она скорее символизирует собой неоконченную интеграцию, над которой еще предстоит работать", - резюмирует автор статьи.