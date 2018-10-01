Москва опубликовала новую фотографию держащего голодовку кинорежиссера Олега Сенцова

Кинорежиссер Олег Сенцов, названный своим адвокатом "украинским камикадзе", который "готов умереть", держит голодовку 139-й день, пишет корреспондент Le Monde.

В пятницу 28 сентября украинский кинорежиссер снова был перевезен в городскую больницу для проведения обследования состояния его здоровья из колонии в Сибири, где он отбывает 20-летний тюремный срок за терроризм. По этому случаю Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опубликовала фотографию Сенцова, на которой он выглядит ослабевшим, говорится в статье.

На снимке изображен врач в белом халате, осматривающий Олега Сенцова с обнаженным торсом в медицинском кабинете. 42-летний кинорежиссер, чей рост составляет 1,9 м, выглядит еще более исхудавшим и постаревшим. Предыдущая фотография Олега Сенцова из места заключения была опубликована 9 августа. На ней он стоял в форме заключенного, уже сильно похудевший, описывает автор статьи.

Олег Сенцов, противник аннексии Крыма Россией, по данным ФСИН, был перевезен в Лабытнангскую городскую больницу, расположенную за Полярным кругом, "для проведения дополнительного обследования и консультаций специалистов".

Арестованный в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году, Олег Сенцов был приговорен в ходе судебного процесса, который был назван "сталинским" международной правозащитной организацией Amnesty International и изобличен Киевом, Евросоюзом и США, отмечает журналист.

Страны "семерки", а также многие деятели из мира культуры, такие как швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар и американский актер Джонни Депп, призывали к освобождению Олега Сенцова. 10 августа французский президент Эммануэль Макрон по телефону сделал "несколько предложений" своему российскому коллеге Владимиру Путину, с тем чтобы "срочно найти способ для гуманитарного решения". С тех пор не просочилось никаких сведений о том, как Москва провела в жизнь эти предложения, указывает автор статьи.

Несмотря на тревожные и панические высказывания его родственников по поводу ухудшения состояния его здоровья, Кремль неоднократно заявлял, что президентское помилование может быть получено, только если сам заключенный обратится с прошением, в то время как Олег Сенцов отказывается это делать, комментирует журналист.