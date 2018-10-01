Ложь - излюбленное занятие Кремля

Средь бела дня, в открытую, и глазом не моргнув - так в Кремле делается ложь. Дело Скрипаля придало ей новую сферу приложения, пишет журналистка французской Liberation Вероника Дорман.

Сайт журналистских расследований Bellingcat недавно установил личность одного из двух отравителей в Солсбери. "Руслан Боширов" - это не кто иной, как полковник Анатолий Чепига, офицер ГРУ, который так хорошо служил в Чечне и в Донбассе, что даже был торжественно посвящен в "герои России", получив эту высшую награду лично от президента Владимира Путина, отмечает автор статьи.

Однако тот же Путин неделей ранее небрежно заявил, что мужчины, обвиненные Лондоном в отравлении экс-шпиона и его дочери, были "простыми гражданами", говорится в статье.

За этим последовало вымученное интервью на телеканале RT, в ходе которого эти два человека явно беспочвенно и неумело изложили невнятную легенду о туристическом пребывании двух друзей, увлеченных фитнесом, с целью полюбоваться на шпиль Солсберийского собора, они якобы спасались от ужасной погоды в английской сельской местности, живя вдвоем в одном номере отеля, потому что так было удобнее. Двое предпринимателей, "друзей", на каникулах, несправедливо обвиненных Лондоном. Таково единственное балаганное представление официальной Москвы перед лицом постепенно нарастающего потока новых подробностей, комментирует Дорман.

В пятницу при расспросах по поводу того, что турист Руслан Боширов и агент ГРУ Анатолий Чепига - это одно и то же лицо, как всегда насмешливый официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не растерялся. "Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, эти рассуждения - кто на кого похож и так далее - у нас, вы знаете, на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают 10 Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал", - сказал Песков, ссылаясь на двойников исторических персонажей, которые по заоблачным ценам предлагают селфи настоящим туристам в центре Москвы, поясняет журналистка.

Кремль зубоскалит и издевается, кричит о лжи и дезинформации при каждых новых данных, подпитывающих сагу о Скрипалях, и предлагает в качестве "правдивой версии" какую-то историю без начала и без конца, в которую никто не верит, в том числе те, кто воспевает официальную линию. Как подчеркивает политический обозреватель Олег Кашин, можно не принимать на веру разоблачения Bellingcat или аргументы Лондона. Однако невозможно терпеть байки туристов Боширова и Петрова. Отныне патриоту, гражданину, лояльному к власти, помимо того, что он прославляет величие России и поклоняется перед ее лидером, еще придется присоединиться к этой неоспоримой лжи, резюмирует Дорман.