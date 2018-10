1 октября 2018 г. Дэвид Сандерсон | The Times MI-6 сожалеет, что помогла Владимиру Путину завоевать власть, говорит экс-шеф разведслужбы "Помощь MI-6 Владимиру Путину в период его прихода к власти, когда ведомство гарантировало присутствие Тони Блэра на светском мероприятии вместе с ним, теперь вызывает сожаление, признался бывший руководитель службы", - пишет The Times. "Сэр Ричард Диэрлав, возглавлявший Секретную разведывательную службу с 1999 по 2004 год, сказал, что накануне президентских выборов в России в 2000 году к нему обратился один высокопоставленный офицер КГБ в Лондоне, просивший MI-6 о помощи", - сообщает журналист Дэвид Сандерсон. "Офицер спросил, пожелает ли Блэр, который тогда был премьер-министром, побывать на премьере оперы Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Петербурге вместе с Путиным", - говорится в статье. "У нас в Лондоне была долгая дискуссия о том, следует ли Тони Блэру принять приглашение, и мы решили, приняв во внимание все "за" и "против", что это необычный и уникальный шанс, и мы приняли приглашение", - сказал сэр Ричард, выступая на Клайвденском литературном фестивале. "Когда позднее его спросили, сожалеют ли в спецслужбе о том, что она "навела глянец" на репутацию Путина, сэр Ричард сказал, что "уверен, что теперь есть сильное сожаление", - пересказывает газета. "Но учтите, что был период, когда у нас были довольно позитивные отношения с Россией, - добавил он. - Затем им начали препятствовать всякие мелочи, а мелочи переросли в нечто крупное". Источник: The Times