1 октября 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Отравление Скрипалей: один из журналистов, опубликовавших разоблачительную статью, бежал из России "Один из журналистов, заявляющих о разоблачении истинной личности подозреваемого в отравлениях в Солсбери, бежал из России, опасаясь, что сотрудники органов безопасности планируют обвинить его в причастности к заговору с целью убийства президента Путина", - передает корреспондент The Times Марк Беннеттс. Сергей Канев, работающий на оппозиционный сайт The Insider, выразил опасения, что ему и главному редактору Роману Доброхотову может грозить арест. "Вероятнее всего, откроют уголовное дело о разглашении гостайны. Будут искать и обвинят авторов расследования, включая меня и Романа Доброхотова", - заявил Канев, прежде чем уехать из России в неизвестном направлении. "Доброхотов, находившийся в Британии на момент публикации доклада, в котором сообщается имя полковника Чепиги, вернулся в Россию в пятницу", - добавляет автор статьи. "Канев работал также над злосчастным расследованием деятельности поддерживаемых Кремлем наемников в Центральноафриканской Республике", - пишет Беннеттс. Расследование финансировал Михаил Ходорковский. Не называя источников, Ходорковский сообщил, что сотрудники российских спецслужб планируют обвинить Канева в "организации теракта против главы государства". Он добавил: "Мы были вынуждены вывезти его из страны". В прошлом месяце активисту Pussy Riot Петру Верзилову, расследовавшему убийства в ЦАР, стало плохо, поскольку его, по-видимому, отравили, как он подозревает, агенты российской разведки, говорится в статье. По словам Канева, его беспокоит не только дело Скрипалей. "Многие мои расследования рассердили определенных высокопоставленных чиновников", - сказал он. Источник: The Times