1 октября 2018 г. Генри Воэн | The Times Сергей Скрипаль: я помог MI-6, когда Россия меня подвела Сергей Скрипаль, разочаровавшись в военной разведке своей страны, передавал MI-6 секретные сведения с помощью невидимых чернил, сообщает The Times. "По словам Скрипаля, британская разведка завербовала его в 1996 году, когда его трехлетняя командировка в Испанию близилась к концу. Из-за этого решения он станет жертвой Кремля и, как утверждается, в марте будет отравлен "Новичком" в Солсбери", - пишет журналист Генри Воэн. Скрипаль рассказал журналисту "Би-би-си" Марку Урбану, что пытался уволиться из ГРУ за год до приезда в Мадрид, потому что чувствовал себя преданным Горбачевым и Ельциным. В книге Урбана "Дело Скрипаля" (The Skripal Files) подробно рассказано, как его завербовал молодой агент MI-6, фигурирующий под ненастоящим именем Ричард Бэгналл. "Он согласился передавать информацию за деньги при условии, что, если что-то пойдет не так, у него будет путь к отступлению, в том числе документы и паспорт", - передает Воэн. Первому за 30 лет агенту MI-6 внутри ГРУ дали кодовое имя "Немедленный" (Forthwith). Вскоре он вернулся в Москву, где ему было поручено руководить управлением кадров ГРУ. Встречаться с кураторами из MI-6 в России было слишком опасно, и Скрипаль придумал другой способ передачи информации. В 1997 году его жена Людмила и дочь Юлия поехали отдыхать в Аликанте, где передали куратору Скрипаля подарок - русский роман. "Когда Бэгналл вернулся в Лондон, эксперты обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами. На следующий год в Малаге жена Скрипаля передала второй том с новыми секретами", - говорится в статье. Скрипаль ушел из ГРУ в 1999 году, но продолжал работать на MI-6 вплоть до ареста в 2004-м. Источник: The Times