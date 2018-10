1 октября 2018 г. Майкл Бирнбаум | The Washington Post Удар по Западу: большинство македонцев не стали участвовать в референдуме, который позволил бы вступить в НАТО и ЕС "Македония в воскресенье оказалась в состоянии политического кризиса после того, как референдум по сделке, которая разблокировала бы вступление в НАТО и ЕС, сильно недотянул до нужной явки. В результате повышается вероятность того, что балканская страна много лет не будет допущена в эти западные клубы", - пишет журналист The Washington Post Майкл Бирнбаум. На вопрос, следует ли принимать соглашение о переименовании страны в Северную Македонию в обмен на снятие Грецией вето на вступление в ЕС и НАТО, ответили лишь 37%. Это сильно ниже порога в 50%, хотя 91% проголосовавших поддержали сделку. За кампанией внимательно следил Кремль и западные лидеры, усматривавшие в этом голосовании сигнал о геополитическом курсе Балкан в период яростной борьбы между Россией и НАТО за влияние в Европе, отмечает автор статьи. Референдум носил рекомендательный характер, и премьер Македонии Зоран Заев заявил, что будет настаивать на принятии поправок к конституции. Несмотря на низкую явку, референдум, по его словам, стал "успехом для демократии и для европейской Македонии". Греческое правительство назвало результаты референдума противоречивыми. "Условия национализма и подозрительности, каждодневных фейковых новостей и безудержного фанатизма, к сожалению, не позволяют дать трезвую оценку", - заявил МИД Греции. Соглашение о названии воспламенило в Македонии националистические страсти. Многие противники нынешнего правительства, в том числе называющие себя прозападными, заявили, что это неприемлемое унижение. "Как это часто бывает в случае с референдумами, голосование было также неофициальным плебисцитом в отношении руководства Македонии. Главная оппозиционная партия страны, в прошлом году уступившая Заеву, яростно выступала против соглашения о переименовании, и ее руководство заявило, что будет бойкотировать референдум", - говорится в статье. Западные лидеры в последние недели устремились в Скопье, чтобы предпринять усилия для положительного исхода голосования. В числе "тяжеловесов" были министр обороны США Джим Мэттис, канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Многие из них назвали сделку выпадающим лишь раз в поколение шансом для Македонии присоединиться к Западу", - пишет автор статьи. "По словам аналитиков, Македония подверглась волне дезинформации, связанной в значительной мере с Россией. На десятках новых сайтов размещалась ложная информация о содержании сделки и последствиях ее принятия. В июле группа буйных футбольных фанатов заявила, что им платили за разжигание насилия на протестах против соглашения. А Греция выслала четырех российских дипломатов, по словам руководства, за попытки содействовать националистической оппозиции премьеру Алексису Ципрасу в его готовности пойти на компромисс со Скопье", - указывает Бирнбаум. Источник: The Washington Post